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Мария Погребняк получила травму во время отдыха на Мальдивах

Мария Погребняк получила травму во время отдыха на Мальдивах Мария Погребняк/Фото: www.instagram.com/mariapoga_
Звездная модель опубликовала снимок, на котором рядом с ее кроватью стоит костыль.

Известная модель Мария Погребняк вместе со своим мужем, футболистом «Урала» Павлом Погребняком и детьми отдыхает на Мальдивах. Однако в один из дней с Марией Погребняк произошел несчастный случай. Звездная модель серьезно травмировалась.

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На ее страничке в социальной сети Instagram появилась фотография, на которой Погребняк лежит на кровати и пьет сок. Видно, что нога у модели перевязана. При этом недалеко от кровати стоит костыль. «Вчера было очень весело», — кратко подписала снимок звезда, не пояснив, что конкретно с ней произошло. Однако в беседе с одной из подписчиц она написала, что у нее вывих.

«Вы и с гипсом прекрасны», «Вчера хорошо погуляли, а сегодня отходняк», «То укус, то вывих! Веселый отдых», «Ещё бы не вывих. Как вы на таких палках держитесь», «Блин, на отдыхе с травмой. Хотя у тебя столько мужчин рядом, есть кому поухаживать», — заметили в комментариях поклонники Марии Погребняк.

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Тэги:
МальдивыМария ПогребнякПавел Погребняк

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Мария Погребняк получила травму во время отдыха на Мальдивах
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