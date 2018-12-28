Мария Погребняк получила травму во время отдыха на Мальдивах

Звездная модель опубликовала снимок, на котором рядом с ее кроватью стоит костыль.

Известная модель Мария Погребняк вместе со своим мужем, футболистом «Урала» Павлом Погребняком и детьми отдыхает на Мальдивах. Однако в один из дней с Марией Погребняк произошел несчастный случай. Звездная модель серьезно травмировалась.

На ее страничке в социальной сети Instagram появилась фотография, на которой Погребняк лежит на кровати и пьет сок. Видно, что нога у модели перевязана. При этом недалеко от кровати стоит костыль. «Вчера было очень весело», — кратко подписала снимок звезда, не пояснив, что конкретно с ней произошло. Однако в беседе с одной из подписчиц она написала, что у нее вывих.

«Вы и с гипсом прекрасны», «Вчера хорошо погуляли, а сегодня отходняк», «То укус, то вывих! Веселый отдых», «Ещё бы не вывих. Как вы на таких палках держитесь», «Блин, на отдыхе с травмой. Хотя у тебя столько мужчин рядом, есть кому поухаживать», — заметили в комментариях поклонники Марии Погребняк.