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Ольга Погодина рассказала, как чудом удалось избежать трагедии во время съемок фильма «Несокрушимый»

Ольга Погодина рассказала, как чудом удалось избежать трагедии во время съемок фильма «Несокрушимый» Ольга Погодина/предоставлено организаторами
По словам актрисы, вся команда очень испугалась, когда произошел самопроизвольный громкий взрыв.

Звезда фильма «Несокрушимый» Ольга Погодина вспомнила, как чудом удалось избежать трагедии во время съемок фильма. По словам Погодиной, давно известный факт, если ружье висит на стене, рано или поздно оно выстрелит. В один из дней съемочная группа услышала громкий взрыв. Оказалось, что произошел самопроизвольный выстрел танка. Снаряд в итоге попал по светобазе, в которой не было людей. Трагедии удалось избежать только каким-то чудом.

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Погодина также вспомнила, что во время съемок выпал снег. Режиссеру же было нужно, чтобы на дворе была ранняя осень. В итоге пришлось пушками топить снег на съемочной площадке. Растопили несколько гектаров земли. Однако встала другая проблема. Снег лежал на деревьях. Пришлось вызывать МЧС. Они убирали снег с деревьев с помощью вертолетов, которые кружили над съемочной площадкой.

Режиссёр, по словам Погодиной, пошел на ухищрение. Он кадрировался и делал так, чтобы в кадр попадали только участки, где нет снега. По признанию Погодиной, бюджет компьютерной графики серьезно вырос. Из зимы приходилось делать раннюю осень, рисовать зеленые листья на деревьях, сообщает пресс-служба Первого канала.

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"Несокрушимый"Ольга Погодинасъемки фильма

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Ольга Погодина рассказала, как чудом удалось избежать трагедии во время съемок фильма «Несокрушимый»
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