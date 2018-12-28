Мадонна встретила Рождество только с приемными детьми из Малави

22-летняя Лурдес и 18-летний сын Гая Ричи провели праздники без звездной мамы.

Мадонна провела Рождество с детьми, вернее, с частью из них. На своей станице в Инстаграм, на которую подписаны более 12 миллионов человек, она поделилась рождественскими снимками, на которых предстала в объятиях четырех приемных детей из Малави. Старшему – Дэвиду, уже 13 лет. Мадонна и ее бывший муж Гай Ричи усыновили его, когда мальчику был 1 год. Девочку Чифундо она удочерила уже будучи разведенной, сейчас ей 12 лет. Также поп-звезда нежно обняла двух младшеньких темнокожих дочек – сестер-близнецов Эстер и Стеллу. Девочкам по шесть лет, они попали в семью Мадонны около двух лет назад.

«Веселого Рождества из Мамбо и 4 из ее 6 единорогов! Посылаю много любви и много молитв за мир на Земле!» — поделилась 60-летняя звезда.