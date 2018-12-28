НОВОСТИ

Мадонна встретила Рождество только с приемными детьми из Малави

Мадонна встретила Рождество только с приемными детьми из Малави @madonna
22-летняя Лурдес и 18-летний сын Гая Ричи провели праздники без звездной мамы.

Мадонна провела Рождество с детьми, вернее, с частью из них. На своей станице в Инстаграм, на которую подписаны более 12 миллионов человек, она поделилась рождественскими снимками, на которых предстала в объятиях четырех приемных детей из Малави. Старшему – Дэвиду, уже 13 лет. Мадонна и ее бывший муж Гай Ричи усыновили его, когда мальчику был 1 год. Девочку Чифундо она удочерила уже будучи разведенной, сейчас ей 12 лет. Также поп-звезда нежно обняла двух младшеньких темнокожих дочек – сестер-близнецов Эстер и Стеллу. Девочкам по шесть лет, они попали в семью Мадонны около двух лет назад.

«Веселого Рождества из Мамбо и 4 из ее 6 единорогов! Посылаю много любви и много молитв за мир на Земле!» — поделилась 60-летняя звезда.

больше по теме
60-летняя Мадонна удивила гладкостью лицаПевица продолжает экспериментировать со стилем, но в Сети считают, что в молодёжных нарядах звезда выглядит нелепо.
Биологические дети, 22-летняя Лурдес ( от кубинского фитнес-тренера и актёра Карлоса Леона) и 18-летний Рокко (сын Гая Ричи) встретили праздник без мамы, во всяком случае, на семейном фото с Мадонной ее старшие дети не появились. Позже певица и актриса поделилась также забавным фото дочери Эстер с их собакой Аляской. Девочка предстала в ярких спортивных брючках желтого цвета, а вот курточку надела на свою четвероногую любимицу. В праздничный вечер она устроила для детей веселую семейную вечеринку с переодеваниями, на которую пригласила и их друзей. Ранее певица обнародовал фото, на котором показала всех своих шестерых детей.

Вам может быть интересно:
«Мне не стыдно»: Мадонна показала свое обнаженное фото сорокалетней давности Бейонсе, Мадонна, Лопес и Кэти Перри: кого «раздела» Ольга Бузова на сольном концерте Мадонна собрала на одном фото всех своих шестерых детей
Тэги:
дети звездпевица Мадоннаприемные дети

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Мадонна встретила Рождество только с приемными детьми из Малави
Интересно?
Поделись с друзьями: