Орландо Блум и Кэти Перри на рождественские каникулы сбежали вместе на Гавайские острова

Звездная парочка снова вместе и, похоже, готовится к свадьбе.

После развода с моделью Мирандой Керр Орландо Блум вновь автоматически попал в список самых завидных голливудских холостяков. 41-летний актер много времени проводит со своим сыном Флинном, которому скоро исполнится восемь лет. А свободное от работы и ребенка время актер все чаще предпочитает отдыхать с певицей Кэти Перри. Они встречаются с января 2016 года, причем за это время было несколько расставаний. Светские сплетники не давали особых шансов этим отношениям, подчеркивая, что оба – слишком яркие и слишком разные, чтобы быть вместе.

Но Орландо и Кэти в очередной раз подтвердили истину, что противоположности притягиваются. В этом году они снова начали встречаться. Пара не афиширует свои отношения и старательно прячется от папарацци. Но весной их поймали за очень милой и романтической прогулкой в Риме. Для свидания 34-летняя Кэти выбрала чудесное белое платье, напомнив утонченную леди прошлого века. А на рождественские каникулы пара вместе сбежала из праздничного и промозглого Лондона в райское местечко. Пару застукали во время дайвинга на Гавайских островах. Влюбленные увлеченно плавали на небольшой глубине. Кэти выбрала для морского развлечения слитный купальник нежного цвета пепельной розы в мелкий горошек. Но когда их рассекретили, влюбленные предпочли снять ласты и покинуть пляж, пишет Spletnik.