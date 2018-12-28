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Орландо Блум и Кэти Перри на рождественские каникулы сбежали вместе на Гавайские острова

Орландо Блум и Кэти Перри на рождественские каникулы сбежали вместе на Гавайские острова @kpaddict
Звездная парочка снова вместе и, похоже, готовится к свадьбе.

После развода с моделью Мирандой Керр Орландо Блум вновь автоматически попал в список самых завидных голливудских холостяков. 41-летний актер много времени проводит со своим сыном Флинном, которому скоро исполнится восемь лет. А свободное от работы и ребенка время актер все чаще предпочитает отдыхать с певицей Кэти Перри. Они встречаются с января 2016 года, причем за это время было несколько расставаний. Светские сплетники не давали особых шансов этим отношениям, подчеркивая, что оба – слишком яркие и слишком разные, чтобы быть вместе.

Но Орландо и Кэти в очередной раз подтвердили истину, что противоположности притягиваются. В этом году они снова начали встречаться. Пара не афиширует свои отношения и старательно прячется от папарацци. Но весной их поймали за очень милой и романтической прогулкой в Риме. Для свидания 34-летняя Кэти выбрала чудесное белое платье, напомнив утонченную леди прошлого века. А на рождественские каникулы пара вместе сбежала из праздничного и промозглого Лондона в райское местечко. Пару застукали во время дайвинга на Гавайских островах. Влюбленные увлеченно плавали на небольшой глубине. Кэти выбрала для морского развлечения слитный купальник нежного цвета пепельной розы в мелкий горошек. Но когда их рассекретили, влюбленные предпочли снять ласты и покинуть пляж, пишет Spletnik.

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22-летняя официантка обвинила Орландо Блума в крахе карьерыВивиана Росс рассказала, что работала официанткой в одном из модных ресторанов, где и познакомилась с Орландо Блумом. Молодые люди понравились друг другу и провели вместе ночь, однако после этого девушка лишилась работы.
Недавно Кэти, которая вела благотворительный вечер для сбора помощи людям, пострадавшим от сильных природных пожаров в Калифорнии, не смогла сдержать эмоции и прилюдно созналась в своем отношении к Орланло. Когда молоденькая поклонница купила свидание с ним, Перри заплатила в несколько раз большие и перекупила лот. В одном из интервью она призналась, что они вместе именно потому, что такие разные. По ее словам, Блум заставляет ее делать то, чего раньше она избегала. Актер, как известно, любит собак, длительные пешие прогулки и является вегетарианцем. Как говорят в окружении звезд, у них очень серьезные отношения и актер готовится сделать предложение любимой женщине. Для Перри это был бы первый брак, своих детей у нее пока нет.

 

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звездные романыКэти ПерриОрландо Блум

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Орландо Блум и Кэти Перри на рождественские каникулы сбежали вместе на Гавайские острова
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