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Бывшая ученица Тутберидзе рассказала, сколько денег нужно для занятий фигурным катанием

Бывшая ученица Тутберидзе рассказала, сколько денег нужно для занятий фигурным катанием Серафима Саханович/Instagram
Серафима Саханович отметила, что этот вид спорта - удовольствие не из дешевых.

Бывшая ученица тренера Этери Тутберидзе фигуристка Серафима Саханович заметила, что занятия фигурным катанием далеко не дешевое удовольствие, как некоторые могли себе представить.

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Она рассказала, что у ее родителей был бизнес и они неплохо зарабатывали. Родители могли себе позволить траты на занятия фигурным катанием для дочери. По признанию Саханович, они тратили примерно миллион рублей в год, чтобы обеспечить ее всем необходимым. Родители покупали девочке платья по 30-35 тысяч рублей. Большие деньги уходили на постановку программы. Примерно 30 тысяч рублей. Кроме того, чтобы добиться результата было необходим арендовать каток. Родители Саханович не говорили сколько это стоит, но она предполагает, что это очень недешево.

Когда Саханович попала в сборную Санкт-Петербурга, траты стали меньше. Федерация платила за сборы, выдавала коньки и платья. Затем спортсменке даже стали начислять зарплату. Настоящий ад, по признанию Саханович, наступил, когда ее результаты пошли на спад. Из сборной ее попросили. У родителей начались проблемы с бизнесом. Мать устроилась в обычную поликлинику в регистратуру. Спортсменка признается, что без серьезных накоплений добиться каких-то результатов будет в фигурном катании очень сложно, сообщает Youtube-канал Елены Родиной.

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Тэги:
Елена РодинаСерафима СахановичЭтери Тутберидзе

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Бывшая ученица Тутберидзе рассказала, сколько денег нужно для занятий фигурным катанием
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