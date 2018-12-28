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Артем Дзюба назвал Александра Кокорина поросёнком

Артем Дзюба назвал Александра Кокорина поросёнком Артем Дзюба. Источник: Globallookpress.com
Нападающий «Зенита» подшутил над своим одноклубником, который находится в СИЗО.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, по признанию многих, провел свой лучший футбольный сезон. В этом году он помог сборной России пробиться в четвертьфинал чемпионата мира, который проходил в нашей стране. Недаром специалисты признали его лучшим игроком года среди россиян.

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В это же время его партнер по команде Александр Кокорин прошедший год себе в актив занести никак не может. Футболист порвал крестообразные связки, из-за чего не попал на чемпионат мира. Однако это были, как стало понятно позже, еще цветочки. Кокорин со своим другом Павлом Мамаевым устроили настоящую вакханалию, избив людей. Сейчас оба спортсмена находятся в СИЗО, где и встретят Новый год.

Между тем журналисты спросили у Дзюбы, с кем у него ассоциируется свинья — символ 2019 года. Игрок без всяких раздумий выпалил: «С Кокориным. Он же у нас поросенок», сообщает РИА «Новости».

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Александр КокоринАртем ДзюбаПавел Мамаев

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Артем Дзюба назвал Александра Кокорина поросёнком
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