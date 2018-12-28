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С 1 января 2019 года Турция вводит налог на туристов

С 1 января 2019 года Турция вводит налог на туристов pixabay.com
Однако, россиян этот платеж не коснется.

Власти Турции приняли закон, согласно которому с 1 января 2019 года каждый турист, приехавший на отдых в страну, по вылету из государства домой будет обязан заплатить специальный налог за авиабезопасность. При этом, отмечается, что отдавать полтора евро в казну Турции, а именно столько составляет новый платеж, будут абсолютно все туристы: и те, кто еще планирует покупать путевки в солнечную страну, и те, кто приобрел их до принятия нового закона.

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Однако, законодательная новелла не коснется россиян. По информации главного управления аэропортов Турции, действие циркуляра не распространяется на аэропорты Стамбула, Антальи, Аланьи, Миласа-Бодрума, Анкары и Измира, откуда и выполняются перелеты в РФ.

Примечателен и тот факт, что сначала власти Турции планировали установить налог на туристов в два раза больше, то есть в размере трех евро. Но туроператоры страны смогли убедить местных чиновников остановиться на более низкой сумме. Тем не менее, в экспертном сообществе уже говорят о том, что нововведение турецких властей, безусловно, спровоцирует рост стоимости путевок, пишет ФАН.

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Тэги:
налогитуризмТурция

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С 1 января 2019 года Турция вводит налог на туристов
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