Александр Овечкин довел до слез девушку, отмечающую 18-летие
Известный российский хоккеист клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин растрогал до слез одну из своих фанаток перед игрой его команды против «Каролины Харрикейнз». Девушка в этот день отмечала восемнадцатый день рождения. Она принесла с собой плакат, на котором красовалась надпись, что у нее день рождения.
It really doesn’t get any better than this. Well done, @ovi8 👏#AuthenticFan pic.twitter.com/TWnI5XqNw9
— NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 27 декабря 2018 г.
Хоккеист во время предматчевой разминки заметил плакат. Он подъехал к бортику. Овечкин подбросил несколько раз шайбу клюшкой, а затем отправил ее за защитное стекло в руки девушки. Фанатка пришла в полный восторг и заплакала. Все болельщики, которые в этот момент находились поблизости, начали аплодировать от умиления.
Сам Овечкин даже не посмотрел на реакцию девушки. Он продолжил разминку со своими партнерами по команде. В игре против «Каролины» российский снайпер отметился результативной передачей, сообщает «Спорт-Экспресс».