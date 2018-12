Александр Овечкин довел до слез девушку, отмечающую 18-летие

Известный российский хоккеист клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин растрогал до слез одну из своих фанаток перед игрой его команды против «Каролины Харрикейнз». Девушка в этот день отмечала восемнадцатый день рождения. Она принесла с собой плакат, на котором красовалась надпись, что у нее день рождения.

It really doesn’t get any better than this. Well done, @ovi8 👏#AuthenticFan pic.twitter.com/TWnI5XqNw9

— NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 27 декабря 2018 г.