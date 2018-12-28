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Александр Овечкин довел до слез девушку, отмечающую 18-летие

Александр Овечкин довел до слез девушку, отмечающую 18-летие Александр Овечкин / фото: instagram.com
Хоккеист подарил фанатке шайбу, и болельщица от удивления расплакалась.

Известный российский хоккеист клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин растрогал до слез одну из своих фанаток перед игрой его команды против «Каролины Харрикейнз». Девушка в этот день отмечала восемнадцатый день рождения. Она принесла с собой плакат, на котором красовалась надпись, что у нее день рождения.

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Хоккеист во время предматчевой разминки заметил плакат. Он подъехал к бортику. Овечкин подбросил несколько раз шайбу клюшкой, а затем отправил ее за защитное стекло в руки девушки. Фанатка пришла в полный восторг и заплакала. Все болельщики, которые в этот момент находились поблизости, начали аплодировать от умиления.

Сам Овечкин даже не посмотрел на реакцию девушки. Он продолжил разминку со своими партнерами по команде. В игре против «Каролины» российский снайпер отметился результативной передачей, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Александр Овечкин довел до слез девушку, отмечающую 18-летие
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