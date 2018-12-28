Владимир Путин подписал закон о запрете платы за национальный роуминг
Документ вступит в силу 1 июня 2019 года.
Накануне в России произошло важное событие, которого ждали, наверное, практически все граждане страны. Российский президент подписал закон, который запрещает операторам мобильной связи брать с абонентов плату на роуминг.
Напомним, роуминг появился в России в те времена, когда все операторы соединяли своих абонентов по средством единого общероссийского оператора. Что, конечно, стоит дополнительных денег. Однако, сегодня эта схема применяется игроками рынка сотовой связи крайне редко. Потому и собирать дополнительную плату со своих клиентов в правительстве посчитали необоснованным, пишет ТАСС.
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!