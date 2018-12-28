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Владимир Путин подписал закон о запрете платы за национальный роуминг

Владимир Путин подписал закон о запрете платы за национальный роуминг Фото: Globallookpress.com
Документ вступит в силу 1 июня 2019 года.

Накануне в России произошло важное событие, которого ждали, наверное, практически все граждане страны. Российский президент подписал закон, который запрещает операторам мобильной связи брать с абонентов плату на роуминг.

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Теперь, согласно документу, работающие на рынке сотовой связи бизнесмены будут обязаны устанавливать единые для всей страны тарифы на все звонки. Правда, по полной программе насладиться подешевевшей связью россияне смогут только во второй половине следующего года. Именно тогда, с 1 июня 2019 года, документ вступит в силу.

Напомним, роуминг появился в России в те времена, когда все операторы соединяли своих абонентов по средством единого общероссийского оператора. Что, конечно, стоит дополнительных денег. Однако, сегодня эта схема применяется игроками рынка сотовой связи крайне редко. Потому и собирать дополнительную плату со своих клиентов в правительстве посчитали необоснованным, пишет ТАСС.

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Тэги:
Владимир Путинзаконотмена роуминга

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Владимир Путин подписал закон о запрете платы за национальный роуминг
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