Рита Дакота попала в ДТП
По счастью, певица только слегка ушибла руку.
Популярная певица Рита Дакота попала в дорожно-транспортное происшествие. К счастью, сама авария оказалась незначительной, потому и звезда практически не пострадала.
Однако, больше всего звезду возмущает тот факт, что при этом водителей такси, похоже, совершенно не заботит безопасность пассажиров, которые часто едут с маленькими детьми.
В комментарии Рита Дакота поделилась и своим печальным опытом езды на такси. Как рассказала певица, в аварию она попала из-за невнимательности водителя, но в результате удалось отделаться «малой кровью» — артистка только слегка ушибла руку.
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