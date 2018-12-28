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Николай Цискаридзе впервые рассказал о причинах ухода из Большого театра

Николай Цискаридзе впервые рассказал о причинах ухода из Большого театра фото: globallook.com
Сегодня, по признанию артиста, он на своих обидчиков не держит зла.

Легенда мирового балета, а ныне успешный педагог Николай Цискаридзе, впервые рассказал на YouTube-канале «Эмпатия Манучи» о конфликте в Большом театре. По словам артиста, травля со стороны руководителя травли и некоторых членов труппы началась примерно через двадцать лет его успешной работы в культурном учреждении. На решение уйти из театра повлиял и тот факт, что Николай к тому времени был не в самой лучшей физической форме.

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По словам Цискаридзе, он стал первым артистом, за которого заступилась публика. Огромное количество серости восставало в свое время и против Плисецкой, Вишневской и его место эта «серая масса» занять не смогла. Артист уверен, 21 год, что он отдал работе в Большом, был его эрой.

Николай признался, что сейчас некоторые их клеветников и тех, кто писал про него гадости, сейчас подходят к артисту с извинениями. Реакция Цискаридзе в этом плане оказалась принципиальной: если человек поливал его грязью публично, то также публично должен и рассказать о своем раскаянии. Вот только делать они это боятся.
Хотя, отмечает артист, он давно не держит зла ни на кого из своих давних оппонентов. Ведь в конечном итоге, подлость коллег обернулась для них самих большими проблемами.

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Николай Цискаридзе впервые рассказал о причинах ухода из Большого театра
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