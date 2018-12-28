Spice Girls перепишут словах двух своих хитов для политкорректности
Певицы не хотят быть обвиненными в расизме и сексизме.
Знаменитые «перчинки», похоже, решили быть максимально толерантными, и намерены переписать некоторые слова в двух хитах группы. Все из-за движения MeToo стремительно набирающим силу на Западе, которое яростно борется за права женщин, выступая против домогательства и насилия. Участницы Spice Girls не хотят, чтобы их вслед за многими знаменитостями обвиняли в расизме, сексизме или дискриминации.
Как отмечает The Sun, раньше звездам тоже приходилось корректировать тексты свои хитов. Это случилось 12 лет назад, когда участники ЛГБТ движения обвинили певиц в дискриминации. Так что певицы переписали текст сингла 2 Become 1.
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!