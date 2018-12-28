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Spice Girls перепишут словах двух своих хитов для политкорректности

Spice Girls перепишут словах двух своих хитов для политкорректности Фото: Instagram
Певицы не хотят быть обвиненными в расизме и сексизме.

Знаменитые «перчинки», похоже, решили быть максимально толерантными, и намерены переписать некоторые слова в двух хитах группы. Все из-за движения MeToo стремительно набирающим силу на Западе, которое яростно борется за права женщин, выступая против домогательства и насилия. Участницы Spice Girls не хотят, чтобы их вслед за многими знаменитостями обвиняли в расизме, сексизме или дискриминации.

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Группа Spice Girls приняла решение переписать свои хиты из-за движения MeToo, выступающего против домогательств и насилия в отношении женщин. Потому, в соответствии с новыми общественными трендами будут видоизменены слова песен Spice Up Your Life и Last Time Lover.

Как отмечает The Sun, раньше звездам тоже приходилось корректировать тексты свои хитов. Это случилось 12 лет назад, когда участники ЛГБТ движения обвинили певиц в дискриминации. Так что певицы переписали текст сингла 2 Become 1.

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Тэги:
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Spice Girls перепишут словах двух своих хитов для политкорректности
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