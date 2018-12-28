Поклонники Глюкозы посчитали певицу копией Светланы Лободы
При этом, некоторым показалось, что новый образ певицы делает звезду похожей на Николь Кидман и Леди Гагу.
Популярная певица Глюкоза поделилась на своей странице в Instagram кадром с очередной фотосессии, ради которой звезда кардинально поменяла свой образ. Изменения оказались настолько значительными, что подписчики на аккаунт Натальи Ионовой так и не сошлись во мнении, на кого в новом образе стала походить певица.
К слову, не все единодушно «на ура» восприняли преображение Натальи Ионовой. Нашлись и те, кто посчитал новый образ звезды вульгарным. «Все голее и голее… что дальше?», — негодуют подписчики.
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