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Поклонники Глюкозы посчитали певицу копией Светланы Лободы

Поклонники Глюкозы посчитали певицу копией Светланы Лободы фото: globallook
При этом, некоторым показалось, что новый образ певицы делает звезду похожей на Николь Кидман и Леди Гагу.

Популярная певица Глюкоза поделилась на своей странице в Instagram кадром с очередной фотосессии, ради которой звезда кардинально поменяла свой образ. Изменения оказались настолько значительными, что подписчики на аккаунт Натальи Ионовой так и не сошлись во мнении, на кого в новом образе стала походить певица.

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Кому-то показалось, что длинный светлый парик и высокие сапоги делают звезду очень похожей на Светлану Лободу. Кто-то уверен, что Глюкоза – копия Леди Гаги. Причем, язвительные комментаторы подмечают, мол, «возрождение Леди Гаги по-московски». Нашлись среди подписчиков артистки и те, кто сравнил певицы с Николь Кидман.

К слову, не все единодушно «на ура» восприняли преображение Натальи Ионовой. Нашлись и те, кто посчитал новый образ звезды вульгарным. «Все голее и голее… что дальше?», — негодуют подписчики.

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новый образПевица ГлюкозаСветлана Лободасоцсети

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Поклонники Глюкозы посчитали певицу копией Светланы Лободы
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