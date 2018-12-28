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Российские звезды назвали гонорары за выступления в Новый год

Российские звезды назвали гонорары за выступления в Новый год globallookpress.com
Самой дорогой в этом году стала Алла Пугачева.

Стали известны суммы гонораров, за которые популярные российские музыканты и певцы согласятся выступить на Новый год. Как всегда, одной из самых дорогих звезд стал Сергей Шнуров со своей группировкой «Ленинград». Чтобы понаслаждаться его композициями придется заплатить от 150-ти до 250 тысяч долларов.
Однако, в этом году более высокую планку задала Примадонна Алла Пугачева. Состоятельным поклонникам, чтобы услышать хиты своего кумира, придется выложить не меньше 350 тысяч долларов.

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«Скромные» в сравнении с остальными звездами отечественной поп-сцены оказались запросы Филиппа Киркорова, который просит за выступление сто тысяч долларов. На 50-70 тысячах долларов за концерт удастся сговориться со Светланой Лободой, рэпером Бастой, Николаем Басковым и группой «Би-2».

25-35 тысяч долларов согласны взять за выход на сцену Лазарев, Билан и Арбенина. А вот новоиспеченная скандально известная певица Ольга Бузова в своих запросах еще скромнее. Ее выступление стоит «всего» два миллион рублей, пишет «МК».

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Российские звезды назвали гонорары за выступления в Новый год
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