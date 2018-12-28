Дмитрий Песков «сбежал с работы», чтобы попасть на премьеру шоу Татьяны Навки
На «беспрецедентные» меры пришлось пойти Дмитрию Пескову, пресс-секретарю президента России, чтобы попасть на премьерный показ ледового шоу «Аленький цветочек», главную роль в котором исполняет супруга высокопоставленного чиновника Татьяна Навка.
Как рассказал сам Дмитрий Песков, ему пришлось без спроса уйти с официального мероприятия, чтобы поддержать свою жену. Оказывается, он должен был присутствовать на новогоднем приеме в Большом театре, где должны были давать «Щелкунчика», но Песков предпочел «Аленький цветочек».
По словам супруга Татьяны Навки, судя по тому, что во время работы над шоу, он совсем не часто видел жену дома, ледовый спектакль должен получиться фееричным, пишет РИА Новости.
К радости поклонников фигурного катания, новая постановка будет представлена не только в столице. С шоу участники намерены объехать российские города и зарубежные страны.