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Дмитрий Песков «сбежал с работы», чтобы попасть на премьеру шоу Татьяны Навки

Дмитрий Песков «сбежал с работы», чтобы попасть на премьеру шоу Татьяны Навки фото: globallook.com
Пресс-секретарь президента России надеется, что спектакль «Аленький цветочек» будет фееричным.

На «беспрецедентные» меры пришлось пойти Дмитрию Пескову, пресс-секретарю президента России, чтобы попасть на премьерный показ ледового шоу «Аленький цветочек», главную роль в котором исполняет супруга высокопоставленного чиновника Татьяна Навка.

Как рассказал сам Дмитрий Песков, ему пришлось без спроса уйти с официального мероприятия, чтобы поддержать свою жену. Оказывается, он должен был присутствовать на новогоднем приеме в Большом театре, где должны были давать «Щелкунчика», но Песков предпочел «Аленький цветочек».

По словам супруга Татьяны Навки, судя по тому, что во время работы над шоу, он совсем не часто видел жену дома, ледовый спектакль должен получиться фееричным, пишет РИА Новости.

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Кстати, в постановке шоу заняты сразу несколько звезд российского шоу-бизнеса и спорта первой величины. Например, на лед выйдет фигурист Петр Черышев, которой не раз становился чемпионом Соединенных штатов Америки по этому виду спорта. Вокальные партии в спектакле исполняют Григорий Лепс и Ани Лорак, а партия принца досталась Александру Панайотову.

К радости поклонников фигурного катания, новая постановка будет представлена не только в столице. С шоу участники намерены объехать российские города и зарубежные страны.

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"Аленький цветочек"Дмитрий ПесковТатьяна Навка

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Дмитрий Песков «сбежал с работы», чтобы попасть на премьеру шоу Татьяны Навки
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