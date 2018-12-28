Актрису Анастасию Макееву экстренно госпитализировали
Накануне звезда жаловалась на острую боль в пояснице.
Вполне возможно, что все новогодние приготовления и радостные предпраздничные хлопоты известной российской актрисы Анастасии Макеевой оказались бесполезными. Накануне звезде потребовалась экстренная госпитализация.
Поклонники посоветовали звезде срочно обращаться за медицинской помощью и начать обследование. Как выяснилось позже, этими рекомендациями актриса и воспользовалась, потому что несколько часов спустя на ее странице появился новый пост с фотографией капельницы. «Женщина-терминатор» сломалась. Берегите себя», — написала звезда.
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