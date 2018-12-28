НОВОСТИ

Актрису Анастасию Макееву экстренно госпитализировали

Актрису Анастасию Макееву экстренно госпитализировали фото: instagram
Накануне звезда жаловалась на острую боль в пояснице.

Вполне возможно, что все новогодние приготовления и радостные предпраздничные хлопоты известной российской актрисы Анастасии Макеевой оказались бесполезными. Накануне звезде потребовалась экстренная госпитализация.

больше по теме
Анастасия Макеева оставила Глеба Матвейчука без квартирыАнастасия Макеева рассказала в интервью, что сама смогла заработать на квартиру и сделать ремонт без помощи бывшего мужа.
Впрочем, совсем неожиданными проблемы, по крайней мере, для самой артистки не были. Еще день назад на своей странице в социальной сети Instagram она жаловалась подписчикам на свое плохое самочувствие. Звезда писала, что ее уже больше 20 часов мучает сильнейшая опоясывающая боль в брюшной полости, головные боли, слабость, тошнота и рвота. Более того, Анастасии не хочется двигаться и она близка к потере сознания.

Поклонники посоветовали звезде срочно обращаться за медицинской помощью и начать обследование. Как выяснилось позже, этими рекомендациями актриса и воспользовалась, потому что несколько часов спустя на ее странице появился новый пост с фотографией капельницы. «Женщина-терминатор» сломалась. Берегите себя», — написала звезда.

Вам может быть интересно:
Финальный сезон «Молодежки»: На тренера Макеева охотится деловая стерва Воздушная Макеева сразила пикантным нарядом Анастасия Макеева попросила совета у поклонников
Тэги:
Анастасия Макеевагоспитализация звездыплохое самочувствие

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Актрису Анастасию Макееву экстренно госпитализировали
Интересно?
Поделись с друзьями: