Актрису Анастасию Макееву экстренно госпитализировали

Накануне звезда жаловалась на острую боль в пояснице.

Вполне возможно, что все новогодние приготовления и радостные предпраздничные хлопоты известной российской актрисы Анастасии Макеевой оказались бесполезными. Накануне звезде потребовалась экстренная госпитализация.

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Впрочем, совсем неожиданными проблемы, по крайней мере, для самой артистки не были. Еще день назад на своей странице в социальной сети Instagram она жаловалась подписчикам на свое плохое самочувствие. Звезда писала, что ее уже больше 20 часов мучает сильнейшая опоясывающая боль в брюшной полости, головные боли, слабость, тошнота и рвота. Более того, Анастасии не хочется двигаться и она близка к потере сознания.

Поклонники посоветовали звезде срочно обращаться за медицинской помощью и начать обследование. Как выяснилось позже, этими рекомендациями актриса и воспользовалась, потому что несколько часов спустя на ее странице появился новый пост с фотографией капельницы. «Женщина-терминатор» сломалась. Берегите себя», — написала звезда.