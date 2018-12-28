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Бывший резидент Comedy Club Роман Юнусов стал жертвой мошенников

Бывший резидент Comedy Club Роман Юнусов стал жертвой мошенников Фото: globallookpress.com
Преступники сняли с его карты почти 100 тысяч рублей.

В очень неприятную ситуацию попал 26 декабря один из популярных некогда резидентов юмористического шоу Comedy Club, участник дуэта «Сестры Зайцевы» Роман Юнусов. Актер оказался жертвой мошенников, которые списали с его банковской карты 91 943 рубля. Об этом Роман рассказал в полиции, куда пришел написать заявление о случившемся сразу после обнаружения пропажи денег.

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В своем заявлении Юнусов отметил, что украденная у него сумма является для него значительной. В правоохранительных органах столицы возбудили уголовное дело и сейчас правоохранители ведут расследование и ищут преступников, пишет StarHit.

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кражамошенникиРоман Юнусов

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Бывший резидент Comedy Club Роман Юнусов стал жертвой мошенников
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