Тимати подарил своей подписчице в Instagram двухкомнатную квартиру

Счастливой обладательницей жилья в Пирогово стала девушка по имени Елизавета Мякишева.

В течение последних нескольких месяцев популярный российский рэпер Тимати проводил лотерею, эпическим окончанием которой стал розыгрыш двухкомнатной квартиры в ЖК «Пироговская Ривьера». На своей странице в Instagram музыкант рассказал, что обладательницей новых квадратных метров стала его подписчица, некая Елизавета Мякишева.

больше по теме Мама Тимати призналась, что безграмотная женщина из деревни стала для нее второй матерью Симона Юнусова поделилась трогательной историей о семейной домработнице Нюре.

Пост в Instagram, в котором звезда рассказывает об этом, сопровождается небольшим видео, в котором та самая счастливица, получая заветные ключи от квартиры, просто не может поверить свалившемуся на нее счастью и, конечно, не сдерживает слез.

Сам же рэпер пишет, что ему накануне Нового года очень приятно побывать в роли Деда Мороза. Более того, по словам звезды, уже на следующий день своего нового обладателя найдет «Роллс Ройс Фантом», который последние сутки остается во владении Тимати.