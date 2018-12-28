Тимати подарил своей подписчице в Instagram двухкомнатную квартиру
Счастливой обладательницей жилья в Пирогово стала девушка по имени Елизавета Мякишева.
В течение последних нескольких месяцев популярный российский рэпер Тимати проводил лотерею, эпическим окончанием которой стал розыгрыш двухкомнатной квартиры в ЖК «Пироговская Ривьера». На своей странице в Instagram музыкант рассказал, что обладательницей новых квадратных метров стала его подписчица, некая Елизавета Мякишева.
Сам же рэпер пишет, что ему накануне Нового года очень приятно побывать в роли Деда Мороза. Более того, по словам звезды, уже на следующий день своего нового обладателя найдет «Роллс Ройс Фантом», который последние сутки остается во владении Тимати.
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