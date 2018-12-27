После четырех месяцев брака певица Бьянка разводится с мужем

Однако супруги продолжают общаться и сотрудничать, ведь у них совместный бизнес.

Не прошло и полугода с момента свадьбы певицы Бьянки и Романа Безрукова, как стало известно о том, что пара больше не вместе. Сначала многие не поверили слухам, посчитав, что так пара пытается привлечь к себе внимание поклонников и СМИ, однако, Максим Черный, администратор артистки, подтвердил просочившуюся информацию.

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По словам представителя звезды, сейчас Бьянка и ее муж находятся в бракоразводном процессе. Певица пока не уточняет причины расставания, но, по утверждениям администратора, дело не в измене. Супруги по-прежнему общаются и сотрудничают, ведь у них общий бизнес.

Впрочем, ситуация все равно малоприятная, потому, как отмечает Черный, звезда пребывает в подавленном состоянии и с головой ушла в работу – пишет по пять песен в день, а в 2019 году собирается выпустить альбом, пишет StarHit.