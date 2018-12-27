После четырех месяцев брака певица Бьянка разводится с мужем
Однако супруги продолжают общаться и сотрудничать, ведь у них совместный бизнес.
Не прошло и полугода с момента свадьбы певицы Бьянки и Романа Безрукова, как стало известно о том, что пара больше не вместе. Сначала многие не поверили слухам, посчитав, что так пара пытается привлечь к себе внимание поклонников и СМИ, однако, Максим Черный, администратор артистки, подтвердил просочившуюся информацию.
Впрочем, ситуация все равно малоприятная, потому, как отмечает Черный, звезда пребывает в подавленном состоянии и с головой ушла в работу – пишет по пять песен в день, а в 2019 году собирается выпустить альбом, пишет StarHit.
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