Порошенко высмеяли из-за новых правил об интимных отношениях
С 11 января 2019 года на Украине вступает в действие закон, который позволяет супругам написать друг на друга заявление в случае, если близость между ними случилась без предварительного согласия мужа или жены. Однако что именно подразумевается под согласием, в законе не уточняется.
Киевская власть, теряя тапки, гонится за Европой. С 11.01.19 на Украине, как и в Швеции, потребуется «согласие на секс» от партнерши, иначе можно попасть под статью об изнасиловании. А отсутствие несогласия не считается согласием. Так что каждый раз — к нотариусу. Иначе — тюрьма.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 декабря 2018 г.
Законопроект по внесению изменений был инициирован «Блоком Петра Порошенко» для того, чтобы привести Уголовно-процессуальный кодекс Украины в соответствие с конвенцией Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.
Юристы прибывают в недоумении о том, как этот закон будет действовать в реальности. Они считают, что данная инициатива станет очередным «мертвым» законом, так как неясно, нужно ли мужу получать у его спутницы разрешение каждый раз или же идти к нотариусу для оформления подписки на длительный срок.