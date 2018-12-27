Порошенко высмеяли из-за новых правил об интимных отношениях

Российский сенатор Алексей Пушков критически отозвался о новом законопроекте, который призван предотвратить насилие в отношении женщин и домашнее насилие.

С 11 января 2019 года на Украине вступает в действие закон, который позволяет супругам написать друг на друга заявление в случае, если близость между ними случилась без предварительного согласия мужа или жены. Однако что именно подразумевается под согласием, в законе не уточняется.

Киевская власть, теряя тапки, гонится за Европой. С 11.01.19 на Украине, как и в Швеции, потребуется «согласие на секс» от партнерши, иначе можно попасть под статью об изнасиловании. А отсутствие несогласия не считается согласием. Так что каждый раз — к нотариусу. Иначе — тюрьма. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 декабря 2018 г.

Российский сенатор Алексей Пушков у себя в Twitter оставил едкий пост, отметив, что Киев пытается угнаться за Евросоюзом, «теряя тапки». Он также отметил, что подобный закон действует на территории Швеции, где мужчина каждый раз должен получить от женщины согласие на интимные отношения. В противном случае ему может быть выдвинуто обвинение об изнасиловании. «А отсутствие несогласия не считается согласием», — отметил политик и резюмировал, что каждый раз придется бегать к нотариусу, а в иначе будет грозить решетка.

Законопроект по внесению изменений был инициирован «Блоком Петра Порошенко» для того, чтобы привести Уголовно-процессуальный кодекс Украины в соответствие с конвенцией Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Юристы прибывают в недоумении о том, как этот закон будет действовать в реальности. Они считают, что данная инициатива станет очередным «мертвым» законом, так как неясно, нужно ли мужу получать у его спутницы разрешение каждый раз или же идти к нотариусу для оформления подписки на длительный срок.