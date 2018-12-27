В Китае вора поймали из-за сильного запаха ног

Злоумышленник снял обувь, чтобы бесшумно забрать ценности, однако вскоре поплатился за эту ошибку.

В Китае произошел необычный случай. Мужчина, пытавшийся ограбить отель, попался его хозяину из-за сильного запаха от ног.

Инцидент произошел в городском округе Уху в провинции Аньхой. Злоумышленник хотел неслышно пробраться в гостиницу и забрать все ценности, для этого он снял обувь. Однако здесь мужчина допустил роковую ошибку — от его ног исходил настолько сильный запах, что его почувствовал владелец отеля, который находился в тот момент в другой комнате.

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Вор попытался сбежать с места преступления, однако хозяин гостиницы сумел догнать его на парковке. Позже горе-преступника сдали полицейским, пишет британское издание Daily Mail.

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