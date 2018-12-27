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В Китае вора поймали из-за сильного запаха ног

В Китае вора поймали из-за сильного запаха ног Pixabay.com
Злоумышленник снял обувь, чтобы бесшумно забрать ценности, однако вскоре поплатился за эту ошибку.

В Китае произошел необычный случай. Мужчина, пытавшийся ограбить отель, попался его хозяину из-за сильного запаха от ног.

Инцидент произошел в городском округе Уху в провинции Аньхой. Злоумышленник хотел неслышно пробраться в гостиницу и забрать все ценности, для этого он снял обувь. Однако здесь мужчина допустил роковую ошибку — от его ног исходил настолько сильный запах, что его почувствовал владелец отеля, который находился в тот момент в другой комнате.

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Ранее мы писали, что житель Китая попал в больницу с инфекцией легких из-за своего странного увлечения — мужчина любил после работы нюхать свои старые носки.

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В Китае вора поймали из-за сильного запаха ног
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