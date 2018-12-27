Барак Обама и его супруга Мишель заняли первые места в рейтинге «восхищения»
До Нового года остается совсем мало времени, поэтому каждый старается как можно быстрее подвести итоги года. Компания Gallup озаботилась вопросом, кто из медиаперсон вызывал у американцев в 2018 году наибольший восторг.
«Серебро» среди мужчин досталось нынешнему хозяину Белого дома Дональду Трампу. За него проголосовали 13%. Что же касается второго места среди женщин, то его заняла Опра Уинфри со скромными по сравнению с президентом США 5%.
«Бронза» ушла к еще одному бывшему главе страны Джорджу Уокеру Бушу — им восхищались 2% народонаселения. Среди дам третье место поделили Хилари Клинтон и первая леди Меланья Трамп: за обеих высказались по 4% респондентов.
В телефонном опросе приняли участие 1025 американцев в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось с 3 по 12 декабря, сообщается на сайте компании.