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Барак Обама и его супруга Мишель заняли первые места в рейтинге «восхищения»

Барак Обама и его супруга Мишель заняли первые места в рейтинге «восхищения» Мишель и Барак Обама. Фото: instagram.com/barackobama/
Компания Gallup опубликовала результаты исследования, целю которого было выяснить, кто в уходящем году у американцев вызывал восторги.

До Нового года остается совсем мало времени, поэтому каждый старается как можно быстрее подвести итоги года. Компания Gallup озаботилась вопросом, кто из медиаперсон вызывал у американцев в 2018 году наибольший восторг.

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В результате проведенного опроса авторы исследования опубликовали рейтинг «восхищения». Первую строчку заняли бывший лидер США Барак Обама и его жена Мишель. За экс-президента проголосовали 19% респондентов, а 15% признались, что обожают его супругу. Стоит отметить, что Мишель удалось сдвинуть с лидирующего места свою коллегу по цеху экс-первую леди Хиллари Клинтон, которая удерживала «золото» более 10 лет к ряду.

«Серебро» среди мужчин досталось нынешнему хозяину Белого дома Дональду Трампу. За него проголосовали 13%. Что же касается второго места среди женщин, то его заняла Опра Уинфри со скромными по сравнению с президентом США 5%.

«Бронза» ушла к еще одному бывшему главе страны Джорджу Уокеру Бушу — им восхищались 2% народонаселения. Среди дам третье место поделили Хилари Клинтон и первая леди Меланья Трамп: за обеих высказались по 4% респондентов.

В телефонном опросе приняли участие 1025 американцев в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось с 3 по 12 декабря, сообщается на сайте компании.

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Барак Обама и его супруга Мишель заняли первые места в рейтинге «восхищения»
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