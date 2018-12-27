Драка между российскими и китайскими хоккеистами попала на видео

Инцидент произошел в матче МХЛ между «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян».

Очередная драка на льду случилась во время матча регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между российским «Динамо» и китайским «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян».

Инцидент произошел во втором периоде. Потасовка завязалась при счете 1:1 между защитником российской команды Даниилом Егоровым и вратарем «Куньлуня» Филипом Красановски. После этого в конфликт вмешались другие хоккеисты. Драка попала на видео и была опубликована на YouTube.

Матч закончился результатом 4:1 в пользу московской команды.

Ранее мы писали, что хоккеисты «Салавата Юлаева» устроили драку в раздевалку после встречи с ярославской командой «Локомотив». Причем потасовка произошла между спортсменами из одного клуба.