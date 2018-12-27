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«Мост» и «Хождение по мукам» удостоились четырех номинаций на премию «Золотой орел»

«Мост» и «Хождение по мукам» удостоились четырех номинаций на премию «Золотой орел» Кадр из сериала "Хождение по мукам" (2018)
Стали известны номинанты на премии в области кинематографии. Это очень знаковое событие для всех телевизионных каналов. В этом году в шорт-лист попали четыре проекта НТВ.

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В номинации «Лучший сериал» были представлены три проекта, два из которых транслировались на НТВ. Так, на премию претендует роман-эпопея Алексея Толстого «Хождение по мукам», режиссером которого стал Константин Худяков. Этот проект для телеканала был знаковым, так как его выход был приурочен к столетию Октябрьской революции.

Вторым номинантом стал сериал «Мост». Он является российской адаптацией шведско-датского детектива. Режиссером выступил Константин Статский, а главные роли исполнили Ингеборга Дапкунайте и Михаил Пореченков.

В номинациях «Лучшая женская роль на телевидении» и «Лучшая мужская роль на телевидении» также представлены актеры, которые играли главные роли в сериале «Хождение по мукам». Это Анна Чиповская и Андрей Мерзликин.

Генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн очень доволен успехами уходящего года. Он признателен за высокую оценку канала и в свою очередь заверил зрителей, что сотрудники не будут останавливаться на достигнутом, и продолжат развивать любимый телеканал.

Торжественная церемония вручения премии «Золотой орел» пройдет 25 января 2019 года в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».

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Тэги:
"Золотой орел"Андрей МерзликинАнна Чиповскаясериал Хождение по мукамтелеканал НТВ

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«Мост» и «Хождение по мукам» удостоились четырех номинаций на премию «Золотой орел»
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