«Мост» и «Хождение по мукам» удостоились четырех номинаций на премию «Золотой орел»
Вторым номинантом стал сериал «Мост». Он является российской адаптацией шведско-датского детектива. Режиссером выступил Константин Статский, а главные роли исполнили Ингеборга Дапкунайте и Михаил Пореченков.
В номинациях «Лучшая женская роль на телевидении» и «Лучшая мужская роль на телевидении» также представлены актеры, которые играли главные роли в сериале «Хождение по мукам». Это Анна Чиповская и Андрей Мерзликин.
Генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн очень доволен успехами уходящего года. Он признателен за высокую оценку канала и в свою очередь заверил зрителей, что сотрудники не будут останавливаться на достигнутом, и продолжат развивать любимый телеканал.
Торжественная церемония вручения премии «Золотой орел» пройдет 25 января 2019 года в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».