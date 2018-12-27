«Мост» и «Хождение по мукам» удостоились четырех номинаций на премию «Золотой орел»

Стали известны номинанты на премии в области кинематографии. Это очень знаковое событие для всех телевизионных каналов. В этом году в шорт-лист попали четыре проекта НТВ.

В номинации «Лучший сериал» были представлены три проекта, два из которых транслировались на НТВ. Так, на премию претендует роман-эпопея Алексея Толстого «Хождение по мукам» , режиссером которого стал Константин Худяков. Этот проект для телеканала был знаковым, так как его выход был приурочен к столетию Октябрьской революции.

Вторым номинантом стал сериал «Мост». Он является российской адаптацией шведско-датского детектива. Режиссером выступил Константин Статский, а главные роли исполнили Ингеборга Дапкунайте и Михаил Пореченков.

В номинациях «Лучшая женская роль на телевидении» и «Лучшая мужская роль на телевидении» также представлены актеры, которые играли главные роли в сериале «Хождение по мукам». Это Анна Чиповская и Андрей Мерзликин.

Генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн очень доволен успехами уходящего года. Он признателен за высокую оценку канала и в свою очередь заверил зрителей, что сотрудники не будут останавливаться на достигнутом, и продолжат развивать любимый телеканал.

Торжественная церемония вручения премии «Золотой орел» пройдет 25 января 2019 года в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».