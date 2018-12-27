Роза Сябитова похвасталась роскошным интерьером своей спальни
В октябре этого года Роза Сябитова отпраздновала новоселье. Она построила «Родовое гнездо» в подмосковном Ногинском районе. О том, как шло строительство особняка, телесваха регулярно рассказывала своим поклонникам. Результатом она осталась довольна. У нее в гостях уже побывали многие медийные персоны, которые оценили новое жилье знаменитости. На днях Роза рассказала, что впервые в жизни положила дома ламинат и осталась довольна, а 27 декабря она решила показать интерьер своей спальни.
«Настал этот долгожданный момент, когда я могу похвастаться убранством своей спальни», — написала Сябитова. Она показала стол, комод и прикроватную тумбочку ручной работы, выполненные в одном стиле, а также большую кровать с мягкой тканевой спинкой. Обои в просторной комнате выполнены с узором в виде цветов, а благодаря бежевым шторам с бахромой комната кажется очень светлой. Делать ремонт свахе помогали профессиональные дизайнеры.