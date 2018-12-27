Роза Сябитова похвасталась роскошным интерьером своей спальни

Телесваха этой осенью закончила строить особняк.

В октябре этого года Роза Сябитова отпраздновала новоселье. Она построила «Родовое гнездо» в подмосковном Ногинском районе. О том, как шло строительство особняка, телесваха регулярно рассказывала своим поклонникам. Результатом она осталась довольна. У нее в гостях уже побывали многие медийные персоны, которые оценили новое жилье знаменитости. На днях Роза рассказала, что впервые в жизни положила дома ламинат и осталась довольна, а 27 декабря она решила показать интерьер своей спальни.

«Настал этот долгожданный момент, когда я могу похвастаться убранством своей спальни», — написала Сябитова. Она показала стол, комод и прикроватную тумбочку ручной работы, выполненные в одном стиле, а также большую кровать с мягкой тканевой спинкой. Обои в просторной комнате выполнены с узором в виде цветов, а благодаря бежевым шторам с бахромой комната кажется очень светлой. Делать ремонт свахе помогали профессиональные дизайнеры.

«Моя комната. Стены в спальне необычные — рисунок на них большой и объемный, поэтому шторы сюда „просились“ достаточно простые, но все равно хотелось чего-то креативного. Дизайн превзошел все мои ожидания», — призналась Роза. Также она рассказала, что на своей королевской кровати спит крепко и всегда высыпается. По словам знаменитости, в ее комнате все устроено так, что нигде не скапливается пыль. Также Сябитова создала уют в своей спальне с помощью цветов. Поклонники восхитились стильным ремонтом и похвалили сваху за проделанную работу. Они считают, что у нее получилось сделать настоящее «Родовое гнездо».