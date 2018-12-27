НОВОСТИ

Макгрегор купил выпивку всем посетителям бара на четыре тысячи евро

Макгрегор купил выпивку всем посетителям бара на четыре тысячи евро Конор Макгрегор. Фото: instagram.com/thenotoriousmma/
Знаменитый боец смешанных единоборств устроил аттракцион невиданной щедрости.

больше по теме
Менеджер Конора Макгрегора заявил, что он живет скромно и не тратит на себя деньгиРоскошные костюмы, автомобили и прочий дорогой антураж достаются бойцу бесплатно.
Конор Макгрегор славится своим взрывным характером. Традиционно имя прославленного спортсмена, кроме известий о его очередной победе или поражении, попадает в ленты новостей в связи с какой-нибудь анти-социальной выходкой. Далеко ходить не надо: в апреле этого года спортсмен едва не разгромил автобус, в котором сидел его заклятый соперник Хабиб Нурмагомедов. Кроме этого, до того, как встретиться на ринге, горячий ирландец не чурался оскорбительных заявлений в адрес российского бойца.

Однако, как выяснилось, Макгрегор совершенно по-другому относится к своим соотечественникам. На днях спортсмен зашел в один из пабов и купил выпивку всем посетителям заведения, потратив в общей сложности четыре тысячи евро. Аттракцион невиданной щедрости любители крепкого алкоголя оценили.

Владелец заведения под названием «Черная кузница» Лиам Флинн рассказал, что Макгрегор произвел на него хорошее впечатление. По его словам, у бойца было отличное настроение. Он зашел, открыл кошелек и заплатил за виски для всех завсегдатаев паба. Лиам также подчеркнул, что Конор не забывает, откуда он родом.

По словам хозяина, он каждому купил по рюмке спиртного, потратив не менее четырех тысяч евро. Флинн отметил, что Конор невероятно порядочный человек, пишут сайты Argumenti.ru и Мир24.

Вам может быть интересно:
В Минздраве рассказали, как правильно бороться с похмельем Молодых россиян хотят «лишить» крепкого алкоголя Ученые из Новой Зеландии назвали Джеймса Бонда хроническим алкоголиком
Тэги:
алкогольКонор Макгрегор

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Макгрегор купил выпивку всем посетителям бара на четыре тысячи евро
Интересно?
Поделись с друзьями: