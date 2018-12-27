Макгрегор купил выпивку всем посетителям бара на четыре тысячи евро

Знаменитый боец смешанных единоборств устроил аттракцион невиданной щедрости.

Конор Макгрегор славится своим взрывным характером. Традиционно имя прославленного спортсмена, кроме известий о его очередной победе или поражении, попадает в ленты новостей в связи с какой-нибудь анти-социальной выходкой. Далеко ходить не надо: в апреле этого года спортсмен едва не разгромил автобус , в котором сидел его заклятый соперник Хабиб Нурмагомедов . Кроме этого, до того, как встретиться на ринге, горячий ирландец не чурался оскорбительных заявлений в адрес российского бойца.

Однако, как выяснилось, Макгрегор совершенно по-другому относится к своим соотечественникам. На днях спортсмен зашел в один из пабов и купил выпивку всем посетителям заведения, потратив в общей сложности четыре тысячи евро. Аттракцион невиданной щедрости любители крепкого алкоголя оценили.

Владелец заведения под названием «Черная кузница» Лиам Флинн рассказал, что Макгрегор произвел на него хорошее впечатление. По его словам, у бойца было отличное настроение. Он зашел, открыл кошелек и заплатил за виски для всех завсегдатаев паба. Лиам также подчеркнул, что Конор не забывает, откуда он родом.

По словам хозяина, он каждому купил по рюмке спиртного, потратив не менее четырех тысяч евро. Флинн отметил, что Конор невероятно порядочный человек, пишут сайты Argumenti.ru и Мир24.