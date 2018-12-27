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Сбербанк рассказал, какие покупки делают россияне за пять минут до Нового года

Сбербанк рассказал, какие покупки делают россияне за пять минут до Нового года Pixabay.com
В это время средняя сумма чека резко возрастает.

В Сбербанке рассказали, какие покупки россияне делают за пять минут до наступления Нового года, а также на что наши сограждане тратят свои деньги. Здесь отметили, что в это время средняя сумма платежа резко возрастает.

Так, например, в последние пять минут 2017 года россияне делали покупки на 1350-1400 рублей. При этом средний чек 31 декабря прошлого года в течение дня составил 700-750 рублей.

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Если говорить более конкретно о том, что покупают россияне за пять минут до Нового года, то обычно траты идут на развлекательные программы в заведениях (1500-1600 рублей), коктейли (около 300 рублей), а также услуги ледовых катков (800-820 рублей). Также наши соотечественники любят покупать лотерейные билеты, чтобы попытать свое счастье в Новом году.

При этом в Сбербанке отметили, что пик покупательской активности 31 декабря фиксируется в полдень, передает ФАН.

Ранее ВЦИОМ сообщал, что 80% россиян намерены встретить Новый год у себя дома. Только 6% наших сограждан планируют пойти в гости.

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Тэги:
Новый годпокупкисбербанк

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Сбербанк рассказал, какие покупки делают россияне за пять минут до Нового года
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