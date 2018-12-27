Сбербанк рассказал, какие покупки делают россияне за пять минут до Нового года
В это время средняя сумма чека резко возрастает.
В Сбербанке рассказали, какие покупки россияне делают за пять минут до наступления Нового года, а также на что наши сограждане тратят свои деньги. Здесь отметили, что в это время средняя сумма платежа резко возрастает.
Так, например, в последние пять минут 2017 года россияне делали покупки на 1350-1400 рублей. При этом средний чек 31 декабря прошлого года в течение дня составил 700-750 рублей.
При этом в Сбербанке отметили, что пик покупательской активности 31 декабря фиксируется в полдень, передает ФАН.
Ранее ВЦИОМ сообщал, что 80% россиян намерены встретить Новый год у себя дома. Только 6% наших сограждан планируют пойти в гости.
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!