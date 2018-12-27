«Очень реалистично»: «Золушка» Медведева всерьез опасалась проклятия Степаненко
Главные роли в сказке играют Наталья Медведева и Сергей Лазарев. Николаю Баскову, который несколько лет назад играл принца, в этой экранизации создали отдельную партию «золотого голоса».
«Она если била, то била, если ненавидела, то ненавидела. И мне иногда казалось, что она меня проклянет прямо на площадке. Было очень реалистично», – заметила артистка.
Но несмотря на страх, Медведева отмечает, что во время съемок везде витал дух волшебства и праздника. Наталья в уходящем году стала второй раз мамой, однако мечта о роли принцессы никогда не покидала артистку.
Все актеры мюзикла благодарны коллегам за сказочное настроение на съемочной площадке. Как всегда всех смешил Басков, который все время катался на гироскутере и придавал сил остальным артистам.
Певица Анна Семенович, которой досталась роль злобной сестры Золушки, очень трогательно вспоминает съемочные дни. «Мы очень активно смеялись. Все семь съемочных дней, которые у нас были на «Ленфильме»», — цитирует звезду сайт Dni.ru.