«Очень реалистично»: «Золушка» Медведева всерьез опасалась проклятия Степаненко

В канун Нового года выйдет мюзикл по мотивам всеми любимой сказки. Российские звезды предстанут перед зрителем в новых образах. Сценаристы уверены, что современное видение хорошо известного сюжета удивит зрителя.

Главные роли в сказке играют Наталья Медведева и Сергей Лазарев. Николаю Баскову, который несколько лет назад играл принца, в этой экранизации создали отдельную партию «золотого голоса».

Злобную мачеху представит Елена Степаненко . По словам «Золушки» Медведевой, юмористка так вжилась в образ своей героини, что иногда становилось очень страшно. Наталья отмечает, все было настолько жизненно, что экс-участница шоу Comedy Woman стала всерьез опасаться, что ее коллега может навести на нее порчу.

«Она если била, то била, если ненавидела, то ненавидела. И мне иногда казалось, что она меня проклянет прямо на площадке. Было очень реалистично», – заметила артистка.

Но несмотря на страх, Медведева отмечает, что во время съемок везде витал дух волшебства и праздника. Наталья в уходящем году стала второй раз мамой, однако мечта о роли принцессы никогда не покидала артистку.

Все актеры мюзикла благодарны коллегам за сказочное настроение на съемочной площадке. Как всегда всех смешил Басков, который все время катался на гироскутере и придавал сил остальным артистам.

Певица Анна Семенович, которой досталась роль злобной сестры Золушки, очень трогательно вспоминает съемочные дни. «Мы очень активно смеялись. Все семь съемочных дней, которые у нас были на «Ленфильме»», — цитирует звезду сайт Dni.ru.