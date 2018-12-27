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Дети — копия папы: певица Жасмин поделилась редким снимком с мужем

Дети — копия папы: певица Жасмин поделилась редким снимком с мужем Жасмин. фото: globallook.com
Артистка приняла участие в новогодней фотосессии со своим возлюбленным.

Сара Манахимова, которую многие знают под сценическим псевдонимом Жасмин, является заслуженной артисткой России и Дагестана. Она родилась в творческой семье балетмейстера Льва Яковлевича и дирижера Маргариты Семеновны. Не удивительно, что Сара связала свою жизнь с музыкой. Первый брак артистки с бизнесменом Вячеславом Семендуевым закончился скандалом. Певица подала на развод из-за побоев. После этого она встретила миллионера Илана Шора. Они сыграли свадьбу в 2011 году.

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В соцсетях Жасмин достаточно часто делится снимками своих детей. Ее старшему сыну от первого мужа Михаилу уже 21 год. Также певица воспитывает шестилетнюю Маргариту и двухлетнего Мирона от нынешнего возлюбленного. Младший наследник уже мечтает стать бизнесменом, как его отец, а сестра мальчика планирует выступать на сцене, как мама. В четверг артистка сделала исключение. Она опубликовала фото с мужем. Оказалось, что они приняли участие в новогодней фотосессии.

В кадре Илан в бордовом джемпере обнимает свою возлюбленную, облаченную в теплый свитер с принтом. Они сидят на меховом покрывале на фоне нарядной елки. «Самая опасная зимняя болезнь — недообнимание! Укрепляйте свой иммунитет — обнимайтесь чаще!» — написала Жасмин. Поклонники с ней согласились. Многие восхитились семейной идиллией и отметили, что дети певицы пошли в своего папу. «Какие вы красивые», «Как надо любить мужа, чтобы оба ребенка были его копией», «Какие вы счастливые!», «Ну надо же так, ведь дети — копия папы. Как вы симпатичны!» — прокомментировали пост подписчики.

фото: instagram.com/jasmin/
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Тэги:
звездные семьипевица Жасмин

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Дети — копия папы: певица Жасмин поделилась редким снимком с мужем
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