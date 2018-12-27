Певица МакSим старается не выпускать новых песен

Артистка рассказала, чем занимается после длительного перерыва в карьере.

Уходящий год принес певице МакSим долгожданный отдых. Впервые за два десятилетия своей музыкальной карьеры артистка отложила творческие планы, чтобы отправиться в длительный отпуск. Поклонников беспокоит, планирует ли исполнительница продолжать радовать их новыми песнями и концертами.

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Как рассказала МакSим, совсем недавно она опубликовала в интернете новый альбом «Полигамность». Однако «пускаться во все тяжкие» в работе она пока не готова, хотя и продолжает профессиональную деятельность. Кроме того, новых песен популярная певица сейчас старается не выпускать.

«Боюсь показаться нескромной, но как только моя свежая композиция появляется в Сети – она тут же становится хитом», – призналась МакSим. Она пояснила, что каждый такой хит автоматически означает для артиста шоу-бизнеса бесконечные съемки, поездки, плотное расписание гастролей. От приглашений выступить где-то она, как настоящий профессионал, никогда не отказывается, поэтому начинает гораздо реже бывать дома. Между тем ей нравится быть просто мамой для двух своих дочек, помогая им в учебе.

«Очень сложно найти какую-то золотую середину, но я стараюсь», – рассказала певица в интервью порталу Тeleprogramma.pro.