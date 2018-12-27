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Туктамышева «заразила» юную коллегу рэпом

Туктамышева «заразила» юную коллегу рэпом Елизавета Туктамышева. КАДР ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ ПЕРВОГО КАНАЛА
Юная российская фигуристка Софья Самодурова призналась, что «подсела» на хип-хоп. Виной такому увлечению стала дружба с ее старшей коллегой.
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16-летняя Софья Самодурова рассказала, что ее 22-летняя подруга Елизавета  Туктамышева очень повлияла на смену музыкальных пристрастий. Спортсменка подчеркнула, что до прихода в команду Алексея Мишина она рэп не слушала. «Наверное, Лиза Туктамышева меня им заразила. Как с ней стала общаться, так и стала слушать», — добавила Софья.

Фигуристка даже хотела бы выступить под композицию рэп-исполнителей, но это может быть возможным только с одобрения тренера. Однако пока наставник не воспринимает новое увлечение подопечной всерьез. Помимо музыки у девушек много и других общих интересов. Им обеим нравится смотреть американские сериалы и заниматься шопингом. Именно такое сходство во вкусах и подтолкнуло коллег к крепкой дружбе. Они много времени проводят вместе не только на катке.

Дух соперничества никак не отражается на теплых отношениях подруг. Они обе считают, что главное в жизни — это нормальное общение, пишет сайт Dni.ru.

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Туктамышева «заразила» юную коллегу рэпом
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