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Ким Кардашян села на диету после рождественской вечеринки

Ким Кардашян села на диету после рождественской вечеринки Wikimedia.org/Eva Rinaldi
Американская теледива сообщила поклонникам, что намерена питаться салатами.

Роскошные формы Ким Кардашян привлекают повышенное внимание поклонников и вызывают зависть поклонниц по всему миру. Но поддерживать фигуру в идеальном состоянии непросто даже знаменитой американской теледиве. Встретив католическое Рождество в компании своих звездных друзей, Ким задумалась о смене рациона питания.

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На страничке Кардашян в Instagram можно увидеть снимок, на котором она позирует перед камерой, держа в руке большой контейнер с едой. В подписи к фото знаменитость призналась, что вновь садится на диету.

«Возвращаюсь к салатам», – безапелляционно заявила Ким. На это ее подписчики не преминули отметить, что выглядит она и так великолепно, поэтому ни в каких диетах не нуждается.

Накануне Кардашян устроила для родных и друзей рождественскую вечеринку. В числе приглашенных на праздник пришли красотки-сестры супруги Канье Уэста, а также Дженнифер Лопес и Пэрис Хилтон, ставшая настоящей звездой мероприятия. Гости зажигательно отплясывали под живую музыку, пили шампанское, а все желающие смогли прокатиться с возведенной на улице ледяной горки.

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Ким Кардашян села на диету после рождественской вечеринки
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