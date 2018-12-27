Ким Кардашян села на диету после рождественской вечеринки
Роскошные формы Ким Кардашян привлекают повышенное внимание поклонников и вызывают зависть поклонниц по всему миру. Но поддерживать фигуру в идеальном состоянии непросто даже знаменитой американской теледиве. Встретив католическое Рождество в компании своих звездных друзей, Ким задумалась о смене рациона питания.
«Возвращаюсь к салатам», – безапелляционно заявила Ким. На это ее подписчики не преминули отметить, что выглядит она и так великолепно, поэтому ни в каких диетах не нуждается.
Накануне Кардашян устроила для родных и друзей рождественскую вечеринку. В числе приглашенных на праздник пришли красотки-сестры супруги Канье Уэста, а также Дженнифер Лопес и Пэрис Хилтон, ставшая настоящей звездой мероприятия. Гости зажигательно отплясывали под живую музыку, пили шампанское, а все желающие смогли прокатиться с возведенной на улице ледяной горки.