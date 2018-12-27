Вышел снимавшийся в усадьбе князей Куракиных фильм «На чужбине» с Кристофером Ламбертом

В небольшой короткометражной ленте, снятой по рассказу Чехова, также сыграли Дмитрий Назаров, Ирина Пегова, и Борис Смолкин.

На просторах интернета в открытом доступе появился короткометражный фильм молодого режиссера Михаила Черных «На чужбине», снятый по одноименному рассказу Антона Павловича Чехова. В картине сыграли такие популярные артисты, как Дмитрий Назаров, известный по ситкому «Кухня», Ирина Пегова («Борис Годунов»), Борис Смолкин («Моя прекрасная няня») и «горец всех времен и народов» Кристофер Ламберт.

Съемки картины проходили в историческом месте — усадьбе князей Куракиных или, как ее еще называют, в усадьбе Степановское-Волосово (Тверская область). Историческое здание было выкуплено председателем совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды» Сергеем Васильевым, который приобрел усадьбу за 32 миллиона рублей и отреставрировал ее. На своей страничке в Facebook, хозяин поместья поделился ссылкой на картину.

«Воскресный полдень. Русский помещик завтракает за роскошным столом в компании француза по имени месье Шампунь. Он давно живет в доме помещика и, кажется, выполняет одну лишь функцию слушать празднословные речи барина о величии всего русского и никчемности Франции, даже говоря о вкусе злосчастной французской горчицы. Оскорбленный француз порывается прочь уехать из России, но могут ли на самом деле эти люди жить друг без друга?…», -написал он в комментарии к видео.

Пользователи поблагодарили автора за возможность увидеть фильм. Некоторые уже его посмотрели и делятся своими впечатлениями. «Снято замечательно! После слов о природе русского человека невольно вспомнилось четверостишие Игоря Губермана: «Люблю я женских слов родник и женских мыслей хороводы. Поскольку мы умны от книг, а бабы прямо от природы», «Нет слов. Вот, Чехов-Чехов! Абсолютное попадание. Вопрос: столовые приборы, реквизит и еда из усадьбы?», «Сергей, роскошно, спасибо за удовольствие!», «Место очень обязывает!», пишут пользователи.

Однако нашлись и те, по мнению которых свежая экранизация в подметки не годится миниатюре, сыгранной Валентином Гафтом и Евгением Евстигнеевым. «Не хочу Вас упрекать, уважаемый Сергей Васильев, просто сравните и… все. Какие там Дмитрий Назаров, Ирина Пегова, Борис Смолкин и так далее!», написал знаток классики.

К слову сказать, Сергей Васильев не стал вступать в полемику и согласился, что это два великих артиста.