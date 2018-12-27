НОВОСТИ

Вышел снимавшийся в усадьбе князей Куракиных фильм «На чужбине» с Кристофером Ламбертом

Вышел снимавшийся в усадьбе князей Куракиных фильм «На чужбине» с Кристофером Ламбертом Кадр из фильма "На чужбине" (2018)
В небольшой короткометражной ленте, снятой по рассказу Чехова, также сыграли Дмитрий Назаров, Ирина Пегова, и Борис Смолкин.

На просторах интернета в открытом доступе появился короткометражный фильм молодого режиссера Михаила Черных «На чужбине», снятый по одноименному рассказу Антона Павловича Чехова. В картине сыграли такие популярные артисты, как Дмитрий Назаров, известный по ситкому «Кухня», Ирина Пегова («Борис Годунов»), Борис Смолкин («Моя прекрасная няня») и «горец всех времен и народов» Кристофер Ламберт.

больше по теме
Юрий Грымов взялся за «Три сестры» ЧеховаРежиссер, полюбивший экранизировать классику
Съемки картины проходили в историческом месте — усадьбе князей Куракиных или, как ее еще называют, в усадьбе Степановское-Волосово (Тверская область). Историческое здание было выкуплено председателем совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды» Сергеем Васильевым, который приобрел усадьбу за 32 миллиона рублей и отреставрировал ее. На своей страничке в Facebook, хозяин поместья поделился ссылкой на картину.

«Воскресный полдень. Русский помещик завтракает за роскошным столом в компании француза по имени месье Шампунь. Он давно живет в доме помещика и, кажется, выполняет одну лишь функцию слушать празднословные речи барина о величии всего русского и никчемности Франции, даже говоря о вкусе злосчастной французской горчицы. Оскорбленный француз порывается прочь уехать из России, но могут ли на самом деле эти люди жить друг без друга?…», -написал он в комментарии к видео.

Пользователи поблагодарили автора за возможность увидеть фильм. Некоторые уже его посмотрели и делятся своими впечатлениями. «Снято замечательно! После слов о природе русского человека невольно вспомнилось четверостишие Игоря Губермана: «Люблю я женских слов родник и женских мыслей хороводы. Поскольку мы умны от книг, а бабы прямо от природы», «Нет слов. Вот, Чехов-Чехов! Абсолютное попадание. Вопрос: столовые приборы, реквизит и еда из усадьбы?», «Сергей, роскошно, спасибо за удовольствие!», «Место очень обязывает!», пишут пользователи.

Однако нашлись и те, по мнению которых свежая экранизация в подметки не годится миниатюре, сыгранной Валентином Гафтом и Евгением Евстигнеевым. «Не хочу Вас упрекать, уважаемый Сергей Васильев, просто сравните и… все. Какие там Дмитрий Назаров, Ирина Пегова, Борис Смолкин и так далее!», написал знаток классики.

К слову сказать, Сергей Васильев не стал вступать в полемику и согласился, что это два великих артиста.

Вам может быть интересно:
Николай Басков примерил на себя образ Чехова Фильм «Антон Чехов»: особенности французского восприятия русской классики Майкл Фассбендер: «Люблю Чехова и Толстого. А из напитков предпочитаю водку»
Тэги:
Антон ЧеховБорис СмолкинДмитрий НазаровИрина ПеговаКристофер Ламберт

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Вышел снимавшийся в усадьбе князей Куракиных фильм «На чужбине» с Кристофером Ламбертом
Интересно?
Поделись с друзьями: