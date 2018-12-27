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В США ограбивший банк вор четыре часа просидел на дереве

В США ограбивший банк вор четыре часа просидел на дереве Pixabay.com
Мужчина выдал себя тем, что под ним сломалась ветка.

Необычное ограбление произошло в американском городе Хэтфилд, в штате Массачусетс. Злоумышленник, ограбивший банк, четыре часа просидел на дереве, прячась от полиции. И, возможно, все бы закончилось для вора удачно, если бы не сломавшаяся под ним ветка.

Майкл Тейлор ворвался в банк и, угрожая сотруднику палкой, забрал все деньги и скрылся в неизвестном направлении на автомобиле.

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Как выяснилось, вор добрался до леса, бросил на шоссе свою машину, а сам убежал в чащу. Поиски грабителя затянулись на несколько часов, для этого пришлось привлекать стражей порядка сразу из пяти департаментов.

Вора удалось обнаружить совсем случайно — он сам себя выдал. Как оказалось, мужчина четыре часа просидел на дереве с мешком денег. Возможно, он бы и не попался полиции, если бы под ним не хрустнула ветка. В итоге злоумышленник упал на землю прямо к ногам стражей порядка.

Теперь Тейлору грозит серьезное наказание за вооруженное ограбление, сопротивление полиции при аресте, а также за отказ остановить машину, пишет портал Masslive.com.

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В США ограбивший банк вор четыре часа просидел на дереве
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