«Атомная блондинка»: Глюкоза примерила образ Шарлиз Терон

Популярная исполнительница поделилась свежим снимком, где предстала в дерзком имидже.

Глюкоза обожает проводить эксперименты со своей внешностью. Певица часто радует поклонников смелыми фотосессиями в дерзких платьях, купальниках и нижнем белье. В этот раз звезда снова решила подразнить подписчиков. На своей страничке в соцсети она опубликовала новый снимок.

На нем она предстала в черном бюстгальтере и высоких плавках. Довершили роковой образ ботфорты, ярко-зеленый мейкап и ниспадающие на плечи гладко причесанные волосы. Руки артистка сложила так, чтобы создалось впечатление, что она держит пистолет. «Сдавайся!» — оставила Глюкоза лаконичный комментарий к своему посту.

Пользователи не прошли мимо публикации артистки. Многие сочли, что в этом образе певица напоминает Шарлиз Терон в фильме «Атомная блондинка».

Нашлись и те, кто решил, что Глюкоза на этом снимке похожа на Леди Гагу. В целом вердикт был однозначен: Глюкоза настоящая красотка, у нее отличная фигура и она служит прекрасным примером для подражания, пишет сайт Dni.ru.