Отец купил билеты на все рейсы своей дочери-стюардессы, чтобы провести с ней Рождество

Необычную историю рассказал его попутчик на своей странице в Facebook.

Рождество — традиционно семейный праздник, поэтому все стараются отложить в сторону дела и провести этот день с самыми близкими. Однако иногда в планы вмешивается работа. Именно так произошло со стюардессой Пирс Воган, которой пришлось провести канун Рождества на борту самолета — в этот день у девушки оказалось сразу шесть рейсов.

Однако ее чуткий и заботливый отец решил скрасить непростой рабочий день своей дочери и отправился в путешествие вместе с ней. Американец купил билеты на все шесть рейсов, на которых должна была работать Пирс, пишет boston25news.com.

Об этой рождественской истории никто бы не узнал, если бы заботливый отец не познакомился в пути из Форт-Майерса в Детройт с Майком Леви, который пришел в восторг от поступка своего попутчика и поспешил рассказать об этом на своей странице в Facebook. Он также опубликовал фотографии «фантастического отца», как Майк назвал его у себя в соцсети, и его дочери-стюардессы.

Ранее мы писали, что в Австралии кошка вернулась домой под Рождество спустя 14 лет после пропажи.