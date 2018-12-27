НОВОСТИ

Отец купил билеты на все рейсы своей дочери-стюардессы, чтобы провести с ней Рождество

Отец купил билеты на все рейсы своей дочери-стюардессы, чтобы провести с ней Рождество www.facebook.com/pierce.vaughan
Необычную историю рассказал его попутчик на своей странице в Facebook.

Рождество — традиционно семейный праздник, поэтому все стараются отложить в сторону дела и провести этот день с самыми близкими. Однако иногда в планы вмешивается работа. Именно так произошло со стюардессой Пирс Воган, которой пришлось провести канун Рождества на борту самолета — в этот день у девушки оказалось сразу шесть рейсов.

Однако ее чуткий и заботливый отец решил скрасить непростой рабочий день своей дочери и отправился в путешествие вместе с ней. Американец купил билеты на все шесть рейсов, на которых должна была работать Пирс, пишет boston25news.com.

Об этой рождественской истории никто бы не узнал, если бы заботливый отец не познакомился в пути из Форт-Майерса в Детройт с Майком Леви, который пришел в восторг от поступка своего попутчика и поспешил рассказать об этом на своей странице в Facebook. Он также опубликовал фотографии «фантастического отца», как Майк назвал его у себя в соцсети, и его дочери-стюардессы.

Ранее мы писали, что в Австралии кошка вернулась домой под Рождество спустя 14 лет после пропажи.

Вам может быть интересно:
В Германии недовольный рождественскими подарками мальчик вызвал полицию В Австралии кошка вернулась домой под Рождество спустя 14 лет после пропажи Ким Кардашян устроила роскошную рождественскую вечеринку
Тэги:
РождествостюардессаСША

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Отец купил билеты на все рейсы своей дочери-стюардессы, чтобы провести с ней Рождество
Интересно?
Поделись с друзьями: