По следам Линдси Лохан: пьяная мачеха актрисы попыталась угнать автобус в Рождество

За скандальное поведение женщину доставили в отдел полиции.

Мачеху актрисы задержали в Рождество в общественном автобусе в Аллентауне штата Пенсильвания. По словам очевидцев, она была пьяна и вела себя крайне агрессивно. Она на 20 минут парализовала движение, устроив перебранку с водителем, грязно ругая его. Когда шофер вышел из автобуса и попытался снять ее с рейса, она запрыгнула на его место и попыталась угнать транспортное средство. Видя реальную угрозу для остальных, в дело вмешался один из пассажиров, мужчина вытащил скандальную блондинку из салона и передал прибывшим полицейским.

Только протрезвев, 36-летняя Кейт признала свою вину. Ее обвинили в нахождении в общественном месте в состоянии опьянения и хулиганстве. Женщину освободили под залог 2500 долларов. В свое оправдание Кейт заявила, что была расстроена тем, что автобус ехал с 30-минутным опозданием и вдобавок она проехала свою остановку.

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Напомним, сама 32-летняя Линдси Лохан тоже неоднократно привлекалась за различные нарушения, в том числе дебоши, управление авто в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актриса не раз проходила лечение в наркологических клиниках.

Мама Линдси Дина и отец Майкл находятся в разводе. Мужчина — бывший биржевой маклер с Уолл-Стрита и бизнесмен, он унаследовал макаронную фабрику от отца. На Кейт он женился в 2014 году, у пары есть двое детей – трех и пяти лет, сообщает Mirror.