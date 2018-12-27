НОВОСТИ

По следам Линдси Лохан: пьяная мачеха актрисы попыталась угнать автобус в Рождество

По следам Линдси Лохан: пьяная мачеха актрисы попыталась угнать автобус в Рождество Линдси Лохан/кадр из фильма "Дрянные девчонки"
За скандальное поведение женщину доставили в отдел полиции.

Мачеху актрисы задержали в Рождество в общественном автобусе в Аллентауне штата Пенсильвания. По словам очевидцев, она была пьяна и вела себя крайне агрессивно. Она на 20 минут парализовала движение, устроив перебранку с водителем, грязно ругая его. Когда шофер вышел из автобуса и попытался снять ее с рейса, она запрыгнула на его место и попыталась угнать транспортное средство. Видя реальную угрозу для остальных, в дело вмешался один из пассажиров, мужчина вытащил скандальную блондинку из салона и передал прибывшим полицейским.

Только протрезвев, 36-летняя Кейт признала свою вину. Ее обвинили в нахождении в общественном месте в состоянии опьянения и хулиганстве. Женщину освободили под залог 2500 долларов. В свое оправдание Кейт заявила, что была расстроена тем, что автобус ехал с 30-минутным опозданием и вдобавок она проехала свою остановку.

больше по теме
Линдси Лохан избита беженцами за попытку похитить их ребенкаТак закончилась ее попытка «спасти» маленьких сирийцев.

Напомним, сама 32-летняя Линдси Лохан тоже неоднократно привлекалась за различные нарушения, в том числе дебоши, управление авто в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актриса не раз проходила лечение в наркологических клиниках.

Мама Линдси Дина и отец Майкл находятся в разводе. Мужчина — бывший биржевой маклер с Уолл-Стрита и бизнесмен, он унаследовал макаронную фабрику от отца. На Кейт он женился в 2014 году, у пары есть двое детей – трех и пяти лет, сообщает Mirror. 

Вам может быть интересно:
Линдси Лохан предстала в образах диснеевских принцесс Линдси Лохан показала «все лучшее сразу» Поклонники перестали узнавать истощенную Линдси Лохан
Тэги:
Линдси Лоханмачехапьяный дебош

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
По следам Линдси Лохан: пьяная мачеха актрисы попыталась угнать автобус в Рождество
Интересно?
Поделись с друзьями: