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Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Черное зеркало»

Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Черное зеркало» Кадр из видео компании Netflix на YouTube
Премьера первого эпизода интерактивного фильма компании Netflix состоится уже 28 декабря.

Компания Netflix порадовала поклонников сериала «Черное зеркало», выпустив трейлер нового, пятого сезона фильма. Премьера первого эпизода, который получил название «Бармаглот» (Bandersnatch), состоится уже совсем скоро, 28 декабря.

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Действие фильма разворачивается в восьмидесятых годах 20-го века. Молодой программист собирается создать игру по мотивам загадочного фэнтези-романа. Когда главный герой начинает изучать книгу, которая свела ее автора с ума и довела до убийства жены, события в его жизни выходят из-под контроля, он и его друзья медленно погружаются в мир безумия.

Как сообщает издание Metro, новый сезон Black Mirror будет интерактивным. Поклонники смогут влиять на сюжет фильма, определяя судьбу его персонажей. Стоит отметить, что сериал «Кривое зеркало», созданный по сценарию британского писателя-сатирика Чарли Брукера, пользуется огромной популярностью у зрителей. Выхода нового фильма ждут многие: за считанные минуты с момента публикации трейлер посмотрели десятки тысяч пользователей.

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Тэги:
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Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Черное зеркало»
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