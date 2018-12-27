Эдди Мерфи собрал всех десятерых своих детей ради эпического рождественского фото

Семейное фото с многодетным папой обнародовала его очаровательная дочь Бриа.

Эдди Мерфи может дать фору многим своим голливудским коллегам. Звезда фильма «Святоша» в жизни далеко не такой безгрешный и пушистый. В 57 лет он приходится отцом десятерым детям от пяти женщин. И это только те дети, которых актер официально признал, причем в одном случае, по решению суда. Сколько на самом деле отпрысков у любвеобильного комика остается только догадываться. И это еще не предел. Актер полон сил и не исключает, что молодая возлюбленная может подарить ему еще наследников.

Дочь актер популярная блогер и модель Бриа Мерфи поделилась семейным фото. На нем актер предстал со своей последней подругой – австралийской моделью Пейдж Бутчер, а также со своими 10 детьми. Также на семейном фото появилась мама актера Лиллиан, и новоиспеченная теща – мама Пейдж. Для рождественского снимка многочисленные потомки Мерфи собрались в его просторном особняке в Лонг-Айленде Нью-Йорка.