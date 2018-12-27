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Эдди Мерфи собрал всех десятерых своих детей ради эпического рождественского фото

Эдди Мерфи собрал всех десятерых своих детей ради эпического рождественского фото @bria_murphy
Семейное фото с многодетным папой обнародовала его очаровательная дочь Бриа.

Эдди Мерфи может дать фору многим своим голливудским коллегам. Звезда фильма «Святоша» в жизни далеко не такой безгрешный и пушистый. В 57 лет он приходится отцом десятерым детям от пяти женщин. И это только те дети, которых актер официально признал, причем в одном случае, по решению суда. Сколько на самом деле отпрысков у любвеобильного комика остается только догадываться. И это еще не предел. Актер полон сил и не исключает, что молодая возлюбленная может подарить ему еще наследников.

Дочь актер популярная блогер и модель Бриа Мерфи поделилась семейным фото. На нем актер предстал со своей последней подругой – австралийской моделью Пейдж Бутчер, а также со своими 10 детьми. Также на семейном фото появилась мама актера Лиллиан, и новоиспеченная теща – мама Пейдж. Для рождественского снимка многочисленные потомки Мерфи собрались в его просторном особняке в Лонг-Айленде Нью-Йорка.

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Самые старшие из детей Мерфи – те, которые родила ему первая жена Николь Митчелл – Бриа (29 лет), Майлс (26), Шэйн Одра (24), Зола Иви (19) и Белла Захра (16). Также на фото появились его взрослые внебрачные сыновья – Эрик от Полетт Маккнили (29 лет) и Кристиан от Тамары Гуд (28 лет). Рядом с мамой комика расположилась 11-летняя Энджел Айрис. Девочку родила популярная певица и одна из самых скандальных участниц Spice Girls Мелани Браун. Причем актер изначально не был уверен, что это его ребенок и признал отцовство только после результата ДНК. Нынешняя пассия Эдди — Пейдж Бутчер подарила ему двух детей – пара воспитывает двухлетнюю дочь Иззи, а недавно у них появился сын Макс, которому 30 декабря исполнится один месяц. По слухам, актер намерен жениться на привлекательной австралийке, в очередной раз потеряв статус холостяка, пишет Mirror.

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Эдди Мерфи собрал всех десятерых своих детей ради эпического рождественского фото
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