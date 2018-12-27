Дизайнеры придумали шарфики для… щиколоток

Теперь модникам в холодное время нет нужды отказываться от укороченных брюк.

Несколько лет назад в моду вошли укороченные брюки. Новый тренд прочно обосновался в гардеробе модников и модниц. Но если летом такой фасон очень актуален, то вот в холодное время года он оказался не совсем практичным. Однако любители таких брюк не хотят отказываться от них и зимой.

Дизайнеры долго думали, как выйти из этого положения, и придумали новый аксессуар в виде мини-шарфиков.

По задумке производителя, шарфики надо оборачивать вокруг оголенной щиколотки, чтобы в холодное время года нога оставалась в тепле. Поначалу такая идея казалась абсурдной, однако ценители укороченных брюк восприняли ее вполне серьезно, сообщает миланский сайт Lercio.

Новинка с каждым днем становится все популярнее в европейских странах. В некоторых онлайн-магазинах уже можно приобрести эти шарфики.

Напомним, что такой аксессуар, как гетры, тоже не сразу был принят миром фэшн. Однако сегодня они есть в гардеробе у каждой модницы.