Эмили Ратаковски устроила пикантную фотосессию в Колумбии

Также модель посоветовала, как правильно использовать приложение для знакомств Tinder.
Эмили Ратаковски сегодня считается одной из самых красивых и желанных голливудских актрис. 27-летняя девушка не перестает удивлять поклонников своей стройной фигурой, которую она подчеркивает облегающими нардами или облачаясь в купальник. Папарацци мечтают, чтобы к ним в объектив попала знойная брюнетка, но иногда и сама девушка устраивает фотосессии на радость поклонникам.
Так произошло на днях. Эмили отправилась в отпуск с родными. Несколько дней она публиковала пикантные фото, на которых демонстрирует идеальную фигуру в черном бикини. Даже лазурный берег не привлек столько внимания, как женственное тело актрисы. Первое время она скрывала свою локацию, но потом призналась, что наслаждается отдыхом в Колумбии. Именно там она и отметила католическое Рождество с близкими.
Откровенные снимки вызвали восторг и поклонников девушки. Ратаковски получила множество комплиментов. «Вы просто космос», «Красавица», «Идеальная во всем», — отозвались подписчики. Стоит отметить, что Ратаковски не постеснялась опубликовать и фото топлес. За короткий срок фотография собрала почти 1,5 миллиона «лайков». Еще одним подарком для поклонников стал ролик, который она опубликовала на YouTube-канале
. Модель рассказала, как нужно знакомиться в приложении Tinder. Она пояснила, как правильно оформлять профиль. По ее словам, потенциальному собеседнику нужно рассказать что-то личное, чтобы расположить к себе, а также лучше отказаться от двусмысленных смайликов. В переписке Эмили предлагает отказаться от однообразных фраз, а изучив биографию понравившегося человека, найти интересные темы для разговора.