Эмили Ратаковски устроила пикантную фотосессию в Колумбии

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Эмили Ратаковски сегодня считается одной из самых красивых и желанных голливудских актрис. 27-летняя девушка не перестает удивлять поклонников своей стройной фигурой, которую она подчеркивает облегающими нардами или облачаясь в купальник. Папарацци мечтают, чтобы к ним в объектив попала знойная брюнетка, но иногда и сама девушка устраивает фотосессии на радость поклонникам.

Так произошло на днях. Эмили отправилась в отпуск с родными. Несколько дней она публиковала пикантные фото, на которых демонстрирует идеальную фигуру в черном бикини. Даже лазурный берег не привлек столько внимания, как женственное тело актрисы. Первое время она скрывала свою локацию, но потом призналась, что наслаждается отдыхом в Колумбии. Именно там она и отметила католическое Рождество с близкими.