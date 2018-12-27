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«Воспитываем, ругаем, любим, отдыхаем»: Татьяна Навка рассказала о семейной жизни

«Воспитываем, ругаем, любим, отдыхаем»: Татьяна Навка рассказала о семейной жизни Татьяна Навка. Фото: Global Look Press
Известная фигуристка поведала о воспитании детей и поделилась причинами развода с первым мужем - тренером Александром Жулиным.

Брак Татьяны Навки и Александра Жулина просуществовал десять лет. Фигуристка вспоминает, что развод дался ей очень нелегко. Бывшие супруги долго искали компромисс, однако им все же удалось найти золотую середину в отношениях и остаться друзьями. По словам Татьяны, все это было сделано ради дочери.

«Я благодарна Саше за то, что он полностью в воспитании ребенка был со мной солидарен и всегда вставал на мою сторону», – подчеркнула Навка.

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По мнению спортсменки, воспитывать детей нужно в любви, но и ругать иногда тоже приходится. Навка уверена, что очень важно сохранить ребенка в психологическом плане. Фигуристка также отметила, что у нее очень хорошие отношения с детьми Дмитрия Пескова от предыдущих браков. Татьяна отмечает, что принимает всех наследников супруга — троих сыновей и дочь. «У нас все прекрасно, хорошие отношения. С нами живут и дети Дмитрия Сергеевича. Воспитываем, ругаем, любим, отдыхаем», — цитируют звезду сайты Dni.ru и «Экспресс-газета».

Напомним, что через несколько лет после развода с Жулиным фигуристка познакомилась с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Политик долго ухаживал за спортсменкой и в итоге покорил ее сердце.

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«Воспитываем, ругаем, любим, отдыхаем»: Татьяна Навка рассказала о семейной жизни
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