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Наталья Рудова призналась, что подруги критикуют ее стиль одежды

Наталья Рудова призналась, что подруги критикуют ее стиль одежды Наталья Рудова / фото: globallookpress.com
По словам актрисы, они говорят ей, что она одевается «как гопник».

Известная актриса Наталья Рудова на своей страничке в социальной сети Instagram сделала любопытное признание. По ее словам, подругам не нравится ее стиль одежды. Они говорят актрисе, что она одевается «как гопник».

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Звезда заявила, что пришло время подобрать для себя новые образы, чтобы подруги наконец-то успокоились и не обсуждали ее одежду. В качестве вариантов она продемонстрировали три снимка. На одном из них она в кожаных шортах и элегантной кофточке, на втором — в симпатичной юбочке и блузке, а на третьем — в шикарном вечернем платье.

«Наташенька, вы красавица!», «Все хорошо, каждый на «свой случай». Первый для встречи в кафе, второй — для встречи в баре, а третий — для встречи в дорогом ресторане!», «Во всех вы, Наталья, образах прекрасны!» — заметили в комментариях поклонники актрисы.

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Тэги:
критика подругНаталья Рудовастиль одежды

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Наталья Рудова призналась, что подруги критикуют ее стиль одежды
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