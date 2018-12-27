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Кристина Орбакайте впервые сводила дочку в Большой театр

Кристина Орбакайте впервые сводила дочку в Большой театр Кристина Орбакайте с дочерью Клавой. Фото: www.instagram.com/orbakaite_k
Клавдия насладилась балетом «Щелкунчик».

В декабре у певицы Кристины Орбакайте была очень жаркая пора, как и у других артистов. Она снималась для новогодних передач и концертов, участвовала в спектаклях и давала концерты. В это время дочь звезды Клавдия находилась вместе со своим отцом Михаилом Земцовым в Америке. Всего несколько дней назад семья наконец-то воссоединилась. Девочка вернулась на родину и побывала на концерте своей мамы.

По всей видимости, Орбакайте решила разнообразить жизнь наследницы и 26 декабря впервые сводила ее в Большой театр. Сама певица довольно часто смотрит различные постановки, но в этот раз компанию ей составила Клавдия. В соцсети артистка поделилась селфи с дочкой. В кадре она позирует в черном костюме, а ее наследница — в блестящей блузке. «Первое посещение Клавочки Большого театра! Насладились любимым „Щелкунчиком“», — написала Кристина.

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Поклонники отметили, что певица правильно делает, приобщая дочь к искусству. «Девчульки, вы такие красотки», «Клава — копия папы», «Как классно, когда есть такие теплые отношения мамы и дочки», «Поздравляю, наверно, Клавдии понравилось!» — прокомментировали пост подписчики. Также Орбакайте опубликовала отрывки из балета. Пользователи соцсети уверены, что такая красивая постановка не могла разочаровать девочку. Добавим, что в Новый год артистка будет работать. Ранее Алика Смехова рассказала, что они будут развлекать гостей одного из ресторанов в Москве в главную ночь в году.

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Тэги:
звездные детиКристина Орбакайте

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Кристина Орбакайте впервые сводила дочку в Большой театр
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