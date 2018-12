«Миллиардерша с золотым роялем»: роскошь покоев Елизаветы II разозлила британцев

Британская королевская семья, как многие монаршие семьи мира, имеет собственные устоявшиеся традиции встречи католического Рождества. В праздники Елизавета II и ее ближайшие родственники – только супруг, дети, внуки и правнуки – обязательно устраивают небольшое застолье с чаем и маленькими подарками друг другу, а широкую общественность Виндзоры радуют ежегодными рождественскими открытками. Также на Рождество королевская семья непременно посещает церковь, после чего Елизавета выступает с торжественным обращением к подданным.

В этом году 92-летняя королева появилась перед британцами, сидя за столом во дворцовых покоях на фоне украшенной елки. Она произнесла речь, в которой, в частности, вспомнила о вере и дружбе, о своих родных и скором появлении на свет нового правнука. Елизавета подчеркнула, как важно в современном мире уважать окружающих, преодолевать возникающие разногласия и быть добрее друг к другу.

Внимание многих британцев привлекла не столько речь королевы, в которой она говорила о вечных ценностях, сколько роскошная дворцовая обстановка. Особенно разозлил граждан разместившийся рядом с елкой рояль – сияющий золотом великолепный инструмент. В Сети появилось множество гневных комментариев, в которых пользователи жестко осудили чрезмерное, по их мнению, богатство Елизаветы II.

«Она сидит возле золотого пианино, на деньги за которое можно было бы год кормить бездомных или платить зарплату какой-нибудь медсестре», «Королева напоминает нам, что бедным людям живется тяжело, а у самой в комнате золотой рояль», «Мультимиллиардер говорит людям, чтобы они были добры к другим в Рождество. Это пианино сделано из золота? Сколько домов можно было бы за него купить?», «Ах, речь королевы. Мне нравится, когда меня поучает старая, живущая за государственный счет миллиардерша с золотым роялем, что мы все должны стать счастливее и меньше злиться», – возмущаются в Twitter британцы.

Но большинство пользователей соцсети выступили в защиту монархини. «Это же сама королева! У кого, как не у нее, должен быть золотой рояль?», «Какой смысл быть королевой, если не можешь праздновать Рождество у своего золотого пианино?» – заявили преданные поклонники.

Как отмечает People, попавший в кадр инструмент был приобретен еще королевой Викторией в 1856 году. Рояль, изготовленный из красного дерева и сосны с росписью и позолотой, демонстрируется в Букингемском дворце как музейный экспонат.

What the hell’s the point of being queen if you don’t get to celebrate Christmas by your gold piano? When you live in a 400-year-old palace, you can only fill so many rooms with Pottery Barn.

