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Британская писательница считает ссору Меган Маркл с отцом большой ошибкой

Британская писательница считает ссору Меган Маркл с отцом большой ошибкой Меган Маркл. Фото: Global Look Press
Пенни Джунор полагает, что конфликт герцогини Сассекской с ее родителем нанес урон ее репутации.

Уходящий год для принца Гарри и Меган Маркл был богат на яркие события. Свадьба и известие о беременности герцогини Сассекской спустя пять месяцев после венчания, безусловно, можно отнести к радостным вехам жизни молодоженов.

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Писательница Пенни Джунор считает Гарри и Меган прекрасной парой, чье появление всегда несет позитив. «Плюсом в карму» является и отличное чувство юмора внука Елизаветы II, а также его великолепные ораторские способности, которые он продемонстрировал во время тура по Австралии, Фиджи и Новой Зеландии. «Вишенкой на торте» стало и участие Меган в написании кулинарной книги с женщинами, которые пострадали от пожара в здании Grenfell Tower в Лондоне. Все эти факторы положительно сказались на имидже четы.

К минусам же, по мнению Джунор, относится ссора Меган с ее отцом. Из-за этого конфликта репутация герцогини была сильно подмочена. Литератор убеждена, что, отказавшись помириться со своим родителем, герцогиня совершила большую ошибку, так как публика не одобряет подобное поведение. Она отметила, что о том, что именно произошло между Меган и ее папой, никто не знает, но Томас на всех углах кричит о том, что наследница прервала с ним контакты сразу же после венчания, и это нанесло удар по имиджу герцогини, пишет сайт Dni.ru.

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Британская писательница считает ссору Меган Маркл с отцом большой ошибкой
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