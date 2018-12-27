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Россиянка 25 лет прожила с советским паспортом и осталась без российского

Россиянка 25 лет прожила с советским паспортом и осталась без российского Pixabay.com
Жительница Читы пожаловалась в прокуратуру.

Жительница Читы осталась без российского паспорта после того, как выяснилось, что она на протяжении 25 лет жила с советским паспортом.

Проблема вскрылась тогда, когда 60-летняя читинка пришла оформлять пенсию в полицию. Там и выяснилось, что все эти годы женщина жила с советским паспортом. Ее проверили по всем базам данным и выяснили, что она не была зарегистрирована по месту жительства на момент распада Советского Союза. Таким образом, сказали представители правоохранительных органов, заявительница не может получить паспорт РФ.

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После того, как женщине отказали в российском гражданстве, она поспешила пожаловаться в прокуратуру, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

В свою очередь, сотрудники надзорного ведомства обратились в Черновской районный суд Читы и пообещали сделать все возможное, чтобы гражданка Советского союза спустя 25 лет наконец-то стала россиянкой.

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Тэги:
паспортпенсияСССР

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Россиянка 25 лет прожила с советским паспортом и осталась без российского
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