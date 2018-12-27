Россиянка 25 лет прожила с советским паспортом и осталась без российского

Жительница Читы пожаловалась в прокуратуру.

Жительница Читы осталась без российского паспорта после того, как выяснилось, что она на протяжении 25 лет жила с советским паспортом.

Проблема вскрылась тогда, когда 60-летняя читинка пришла оформлять пенсию в полицию. Там и выяснилось, что все эти годы женщина жила с советским паспортом. Ее проверили по всем базам данным и выяснили, что она не была зарегистрирована по месту жительства на момент распада Советского Союза. Таким образом, сказали представители правоохранительных органов, заявительница не может получить паспорт РФ.

После того, как женщине отказали в российском гражданстве, она поспешила пожаловаться в прокуратуру, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

В свою очередь, сотрудники надзорного ведомства обратились в Черновской районный суд Читы и пообещали сделать все возможное, чтобы гражданка Советского союза спустя 25 лет наконец-то стала россиянкой.