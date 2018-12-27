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Елена Темникова рассказала, как однажды встретила Новый год в туалете ресторана

Елена Темникова рассказала, как однажды встретила Новый год в туалете ресторана Елена Темникова. фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial/
В уборную певица зашла, чтобы поправить сшитую мамой шапочку.

Известная певица Елена Темникова стала гостьей программы «Вечерний Ургант». Звезда рассказала, что в 14-летнем возрасте она встретила Новый год в туалете одного из курганских ресторанов.

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Темникова решила зайти в туалет, чтобы поправить сшитую мамой шапочку Снегурочки. Ей предстояло спеть песню «Синий-синий иней» на корпоративе. Шапочка сидела на будущей знаменитости не очень удобно. В это время звезда услышала речь президента. Она начала выходить из туалета, но не тут-то было. На двери была модная ручка с защелкой внутри. Темникова просто не смогла открыть дверь. В это время куранты уже пробили 12 часов. Все гости ресторана начали друг друга поздравлять. Певица поняла, что опоздала.

В итоге она все-таки смогла открыть дверь и выскочила на сцену на середине песни, сообщает портал Ura.ru.

Добавим, что сегодня Елена Темникова считается одной из самых популярных певиц на российской сцене. Звезда собирает полные арены в разных городах страны. Темникова уже не раз признавалась, что для нее важна любовь поклонников, каждого из которых она очень ценит и уважает.

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Тэги:
«Вечерний Ургант»Елена ТемниковаКурган

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Елена Темникова рассказала, как однажды встретила Новый год в туалете ресторана
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