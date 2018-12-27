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Семейная идиллия: Ирина Дубцова и ее сын облачились в одинаковые костюмы

Семейная идиллия: Ирина Дубцова и ее сын облачились в одинаковые костюмы Ирина Дубцова. фото: instagram.com/dubtsova_official/
Певица призналась, что порой чувствует себя ребенком.

Ирине Дубцовой в этом году исполнилось 36 лет. За минувшие годы певица успела выйти замуж за Романа Черницына и родить от него сына Артема. Их брак распался в 2008 году, поэтому артистка теперь сама воспитывает наследника. Этим летом Дубцова взбудоражила поклонников, страстно поцеловавшись с Алексеем Воробьевым во время выступления. Вскоре появились слухи об их романе, но Воробьев их опроверг. Сама Ирина отмечает, что устала от ухаживания женатых мужчин. Ей хочется найти человека, который не будет с ней соревноваться, а тем более использовать ее.

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Ирина Дубцова устала от ухаживаний женатых мужчинПевица дала откровенное интервью, в котором поведала о своей личной жизни. Ирина Дубцова страдает из-за того, что с ней в основном знакомятся женатые поклонники. Однако некоторых мужчин, по признанию артистки, она использует.

Стоит отметить, что и без мужчины Дубцова выглядит счастливой. Вечерами она проводит время с сыном. 12-летнего мальчика певица балует, покупая дорогие подарки. Некоторые пользователи считают, что малыш растет высокомерным и закомплексованным. Однако сама артистка считает иначе. На днях она поделилась новым фото, на котором позирует с Артемом в одинаковых костюмах зайцев. Мама и сын обнимают своих домашних питомцев — корги и белоснежного самоеда. «Когда ты примерно одного возраста со своим ребёнком-школьником», — написала Ирина. Она намекнула, что порой чувствует себя одногодкой сына.

Поклонники восхитились нежным фото. «Ирина, ты идеальная мама, постоянно с сыном, хотя важная персона», «Какая вся вот эта семья добродушная», «Классный снимок! Как же у вас там весело в такой компании», «Семейная идиллия», — прокомментировали фото подписчики. К слову, уже через четыре дня наступит Новый год. Дубцова уже украсила свой дом и нарядила елку к празднику. По всей видимости, новогоднюю ночь она проведет вместе с наследником.

фото: instagram.com/dubtsova_official/
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Семейная идиллия: Ирина Дубцова и ее сын облачились в одинаковые костюмы
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