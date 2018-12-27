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Мама Тимати призналась, что безграмотная женщина из деревни стала для нее второй матерью

Мама Тимати призналась, что безграмотная женщина из деревни стала для нее второй матерью @simona280
Симона Юнусова поделилась трогательной историей о семейной домработнице Нюре.

Мама Тимура Юнусова (рэпера Тимати) также является популярным блогером. На страницу Симону подписаны около трех миллионов человек. Чаще всего она делится фотографиями и видео с внучкой Алисой – дочкой сына и модели Алены Шишковой. Из-за занятости родителей Алиса большую часть времени проводит с Симоной, вместе они ходят на праздники, посещают занятия и ездят в путешествия. Но иногда женщина пишет увлекательные истории из своей жизни, которые очень трогают ее читателей. Она поделилась рассказом про тетю Нюру, которая работала в их семье домработницей и стала для нее второй мамой.

По ее словам, Нюра родилась в бедной крестьянской семье, где из 12 детей выжили только четверо. Она была старшей. Как и во многих многодетных семьях, в то время у детей были одни валенки на всех, поэтому они часто бегали по холоду босиком. Наверное, поэтому, по предположению Симоны, «ее Нюра» отличилась крепким здоровьем и перешагнула через девяностолетний юбилей. Из-за бедности семьи Нюра лишилась многого – не смогла получить образование и выйти замуж, потому что ее любимый был еще беднее.

«Из за отсутствия одежды и обуви Нюрка не могла посещать школу и до конца жизни осталась безграмотной, зато природа наградила её таким чувством такта, что с ней всегда было комфортно в любой ситуации», — поделилась Симона.

Когда Нюра достигла совершеннолетия, ее отправили на заработки в Москву. Так она попала в дом к ее бабушке и дедушке по папиной линии.

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«Дружные, весёлые врачи учили деревенскую девушку постигать азы еврейской кухни, да и вообще всему, что умели сами. Впоследствии тётя Нюра станет для меня второй мамой и пожизненной соперницей мамы первой в борьбе за меня, но всё это будет позже», — поделилась женщина.

Трогательная история про тетю Нюру не оставила равнодушными подписчиков Симоны, многие из них захотели услышать продолжение о ее жизни. Также фолловеры отметили, что у мамы рэпера живой и увлекательный язык, и предложили ей написать книгу. Свой пост Симона сопроводила фотографией своей любимицы Алисы, которая смотрит на заснеженный пейзаж из панорамного окна.

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блогеррэпер ТиматиСимона Юнусова

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Мама Тимати призналась, что безграмотная женщина из деревни стала для нее второй матерью
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